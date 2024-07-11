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震後大雨北花蓮供水穩定亮紅燈 台水規畫3方案

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
7月初強降雨造成花蓮娑婆礑溪水渾濁、取水口堵塞，導致北花蓮自來水供水亮紅燈。圖／台水第九區管理處提供
7月初強降雨造成花蓮娑婆礑溪水渾濁、取水口堵塞，導致北花蓮自來水供水亮紅燈。圖／台水第九區管理處提供

花蓮4月地震後山區土石鬆動，一下大雨供應北花蓮用水的娑婆礑溪原水濁度瞬間飆高，多次減壓供水，動輒影響超過2萬戶。縣議員魏嘉賢、程美蓮關心供水狀況，今天實地走訪娑婆礑淨水場，台水表示已規畫提升淨水場站設備效能、強化調配供水能力及開發新水源3項方案，約需半年到1年，努力穩定供水。

魏嘉賢、程美蓮及議會秘書梁哲彬等人走到沉澱池旁，見底層厚厚一層汙泥，幾名工人在大太陽下賣力清洗。台灣自來水公司第九區管理處長李慶興說，原水進場後先到迴流池，濁度高會加混凝劑，讓汙泥變成比較重的顆粒再進入沉澱池後沉降，上層乾淨的水再入快濾池過濾、加藥後進入清水池，震後只要下大雨，沉降池底經常淤積。

李慶興說，娑婆礑溪有北溪、南溪共3個取水口，0403地震前水源地清澈見底，即使颱風大雨，沉降後濁度很快降到2NTU，但震後上游林班地全面崩坍，6、7月間4度因強降雨濁度飆破2000NTU，取水口還被土石阻塞。

他表示，娑婆礑溪供應花蓮系統用水，涵蓋花蓮、吉安、新城和秀林等市鄉，每日需水量10到11萬噸，減量供水後，尖峰期缺口2萬多噸，會調度壽豐場及市區備用深井因應。

花蓮水源地震後出現巨變，九區處規畫3項穩定供水方案：提升場站產水設備效能，增加出水量以縮小供水缺口；吉安光華場至美崙高地供水區域增設中間加壓站，增加調配能力；開發新水源，在立霧溪、三棧溪及市區新國慶、豐川開鑿深井作為戰備用水。

李慶興說，光華到美崙高地的備援方案正會勘土地並進行機電、土木、水池設計，若國防部同意用地，約需半年；戰備用井約需1年，前提是地方要支持，這個月將舉辦兩場說明會。幾個規畫地點水源豐沛，地層下陷機率低，且戰備水井僅緊急使用，不影響農灌和生活用水，期盼民代協助爭取民眾支持，縮短期程。

魏嘉賢指出，北花蓮是全縣人口密集區，缺水影響民生，不利推展觀光，甚至醫療用水都受影響。未來會協助地方溝通，爭取戰備用井；程美蓮也說，大花蓮以北多個部落都面臨水壓不足的問題，盼水公司多溝通並開發新水源，穩定供水。

花蓮縣議會保安小組召集人魏嘉賢（左）、縣議員程美蓮（左2）今天走訪娑婆礑淨水場，關切震後自來水供應情況。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會保安小組召集人魏嘉賢（左）、縣議員程美蓮（左2）今天走訪娑婆礑淨水場，關切震後自來水供應情況。記者王燕華／攝影
娑婆礑溪水場供應北花蓮地區用水。記者王燕華／攝影
娑婆礑溪水場供應北花蓮地區用水。記者王燕華／攝影

台水 地震 水公司 花蓮 魏嘉賢

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