振興花蓮農產業 農會超市湧使用農粉幣人潮

農業部振興花蓮縣0403強震後農產業並帶動消費，推「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣方案」，花蓮市農會推廣部主任柯惠娟今天表示，3家農會超市最高紀錄1天超過5000人用農粉幣。

農業部7月1日起到10月31日透過手機網路發送70萬張，每張新台幣250元農粉幣，鼓勵民眾領用後採購在地特色農產品及體驗農村多元農遊活動，以實際行動促進花蓮農產業復甦、創造農村經濟效益。

7月1日起花蓮市農會3家超市每天可見大排長龍消費者，柯惠娟說，為紓解排隊人潮，各超市須加派2名以上人力協助民眾用手機下載農粉幣。

有一家人出示6支手機下載的農粉幣，購買花蓮好米與直銷站當日直送新鮮蔬菜、雞蛋等；有觀光客用農粉幣買農特產品伴手禮。

據農業部規劃，取得農粉幣方式包括到訪花蓮時，註冊加入農業易遊網會員，登入後開啟定位，免抽選就可領1張農粉幣，同一會員綁定手機號碼及帳號限領1次，可於領幣後7天內到花蓮轄內農粉幣合作業者處抵用消費。

另一種是前往指定電商平台「從心出花2.0」花蓮專區單筆消費滿千元送1張農粉幣，買愈多送愈多，並須於發送後2個月內到花蓮合作業者處消費抵用，最晚使用期限11月30日。

除買農特產品消費，花蓮休閒農場、農遊場域與各農漁會等多處農業體驗活動，包含農事、生態、導覽、餐飲或個別場域內套裝遊程、門票或伴手好物等都可用農粉幣。