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中央1.8億改善基隆體育場館 田徑場建國家級400米賽道

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
正在施工的市立田徑場工程，將增9800萬元強化跑道，取得國家級400米標準田徑田徑賽道認證。記者游明煌／攝影
正在施工的市立田徑場工程，將增9800萬元強化跑道，取得國家級400米標準田徑田徑賽道認證。記者游明煌／攝影

基隆市政府今年向教育部體育署爭取改善體育場館經費，共核定1.8億元，目前正在施工的市立田徑場工程，將增9800萬元強化跑道，取得國家級400米標準田徑田徑賽道認證，未來辦理各項正式大型運動比賽選手成績可獲認可；另體育館也要整修屋頂等工程，為後續引進職業籃球進駐做先前準備。

基隆市很多體育場館有的年久失修，或基礎設施有待改善，選手及民眾多所反映，市政府對全市運場域盤點，向教育部體育署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」，共獲核定經費1億8616萬元，改善市立田徑場跑道、市立體育館、市立游泳池、市立網球場、暖暖運動公園壘球場、市立棒球場及市民體育活動中心等處。

改善項目金額最大的是「市立田徑場標準田徑賽道認證」改善工程，要花9800萬元，田徑場正進行改建工程，教育處說，這次一併爭取標準賽道改善，以取得國家級400公尺標準田徑賽道認證，未來基隆市辦理各項正式大型運動比賽，選手成績可被認可，有利整體運動項目的推展。

教育處副處長徐嬿立說，這項改善不影響田徑場工期，需要再變更設計。因涉及相關材質、工法、設計，以及專業認證的費用。

市立體育館除今年市府追加1138萬元改善觀眾座椅、地面、天花板等相關設施，這次再增體育署補助3200萬元改善屋頂整修工程。

其他還有市立棒球場球場草皮及紅土整理供球員練習及比賽使用；市立網球場改善管理室、無障礙設施步道及觀看台；市立游泳池改善外牆滲漏水及休息室等；暖暖運動公園壘球場改善照明提升夜間運動安全。

市長謝國樑表示，市府積極推動全民運動，硬體設施良好品質是市民最基本需求，增益公共設施使用效能與效用，打造優質運動場域。

基隆 運動 體育

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