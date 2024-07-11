花蓮193縣道速限惹議 將通盤檢討

花蓮縣道193線北濱外環道至花蓮大橋段已拓寬為雙向四線道，限速不一且最高時速僅50公里，縣議員魏嘉賢認為，因道路寬敞順暢，用路人可能輕踩油門就超速，引發民怨，在議會籌組專案小組，昨開會建議檢討提升並統一速限。縣府建設處表示將研議，依據公路設計規範從線型、寬度、號誌等做綜合考量。

專案會議昨天舉行，主持人魏嘉賢表示，北濱外環道到花蓮大橋全長約5.6公里，拓寬後道路順暢，速限仍維持最高每小時50公里，駕駛人很容易超速，且紅綠燈號誌轉換時間秒數太短，有可能造成車輛急煞發生追撞事故，為了維護道路安全以及通行順暢，有必要通盤檢討。

縣府建設處表示，該路段是依照公路路線設計規範「四級路平原區」等級拓寬，等級有規定都市計畫區內限速50公里、都計區外60公里，考量各項條件以後，以東海十街做為分界，以北位於都計區內路段限速50公里，以南的都計區外則是40公里。

縣警局交通隊長張博皓說，該路段以吉安警分局編排測速照相勤務較多，若車速超出速限10公里，會以勸導為主，超過20公里才會取締，嚴重超速行為最重會吊扣牌照。交通隊建議，未來若速限提升，最好能夠統一，才不會因為用路人難以分辨，不小心超速被罰。