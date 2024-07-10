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蘇花公路和仁崇德段將恢復雙向通車 後續管制時段出爐

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
蘇花公路和仁至崇德段月初因土石流中斷逾40小時，3日下午2時搶通單線，預計12日傍晚恢復雙向通行。記者王燕華／翻攝
蘇花公路和仁至崇德段月初因土石流中斷逾40小時，3日下午2時搶通單線，預計12日傍晚恢復雙向通行。記者王燕華／翻攝

台9線蘇花公路和仁至崇德段月初因夜間強降雨，土石泥流阻斷道路超過40小時才恢復單線通車，公路單位全力搶災，預計12日傍晚恢復雙線通車。因應災修需求，10日至12日白天3時段放行，13日上午6時開放，夜間封閉；15日起恢復原配合下清水橋復建工程的管制時段，平日上午、中午、下午各放行一次，夜間及假日均不管制。

蘇花和仁至崇德段因1日晚上下大雨，共6處土石流，造成交通中斷。公路局東區養護工程分局南澳工務段調派人力、機具搶修，在3日下午2時搶通，但只能單線通車。

南澳工務段表示，經積極搶災，預計13日傍晚5時可以恢復雙向通車，今天到12日上午6時至8時、中午12時至下午1時及傍晚5時至晚間7時各放行一次，晚間7時至隔天清晨6時夜間封閉不開放通行。

13日清晨6時恢復開放後，15日起再配合下清水橋復建工程，恢復原本的白天3次放行時段，其中上午10時、下午3時各放行20分鐘，中午12時至下午1時，暫停施工延長放行時間為一小時。除白天有管制，每天傍晚5時至隔天上午8時的夜間時段以及假日全天都不管制。

此外，舊蘇花台9丁線64.9公里處至69.1公里處，以及台9丁線65.5公里處，邊坡不穩定，大小車輛包括原行駛台9丁線和仁至大清水路段的管制大貨車及行人，一律改走蘇花改仁水隧道。

台9線蘇花公路崇德段因1日晚間大雨多處土石流，交通中斷，3日下午搶通單線，預計12日傍晚恢復雙向通行。圖／公路局提供
台9線蘇花公路崇德段因1日晚間大雨多處土石流，交通中斷，3日下午搶通單線，預計12日傍晚恢復雙向通行。圖／公路局提供

南澳 強降雨 蘇花公路

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