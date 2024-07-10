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天熱鬧血荒 《聯禾》公益捐血活動送6項好禮加碼兩大贈品

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
天熱鬧血荒，大家不想出門捐血，聯禾有線電視舉辦公益捐血活動，每捐一袋血就送6項好禮，還加碼兩大贈品。記者戴永華／攝影
天熱鬧血荒，大家不想出門捐血，聯禾有線電視舉辦公益捐血活動，每捐一袋血就送6項好禮，還加碼兩大贈品。記者戴永華／攝影

天氣熱到大家不想出門捐血，出現嚴重血荒，宜蘭縣聯禾有線電視公司號召集結眾人之力，訂7月12日在市民之森廣場舉辦公益捐血活動，只要捐出1袋血250CC，可獲贈200元愛心禮券等6項好禮，還能加碼抽獎；捐出500CC，好禮送雙份，杏輝藥品加贈1瓶葉黃素。

高雄市日前有輛捐血車一整天下來，只募得7袋血，大家熱到不想捐血，目前全台血庫只剩不到5天的庫存量。聯禾有線有線電視今天在市公所宣傳12日的捐血活動，包括市長陳美玲、議長張勝德、多位縣議員、宜蘭市農會及冬山鄉農會都出席參與。

聯禾有線總經理周鴻均表示，善盡地方企業責任，這是聯禾有線電視連續第三年舉辦公益捐血，前年在公司旁舉辦，去年起行動公益開始巡迴各鄉鎮市，在羅東鎮公所網羅熱血，今年在宜蘭市公所後方舉辦，感謝各界贊助豐富贈品及摸彩品。

聯禾捐血活動第一年募集186袋血，第二年在羅東鎮募得190袋血，今年在宜蘭市市民之森廣場，市長陳美玲喊出以募得200袋為目標，希望捐血袋數再創新高。

凡捐一袋血250CC就送6項好禮，包括聯勸愛心禮券200元、WiFi智慧插座、旅行收納袋組、冬山鄉農會及宜蘭市農會1公斤裝的良食米或雪山米一包、市公所的環保清潔袋、聯勸提供的電子溫度計，凡捐血500CC送雙份，還可加碼獲得杏輝藥品葉黃素1瓶。

捐血前100名有1次摸彩機會，有機會抽中礁溪9號溫泉旅店住宿券，另有川湯春天、山多利大飯店、礁溪寒沐酒店、礁溪老爺酒店等星級酒店餐券，蘭城新月提供500元商品券，算是贈品相當豐富的捐血活動。

當天捐血時間到下午4點止，現場有宜大神農有機友善市集，利普咖啡提供免費研磨咖啡讓等待捐血民眾享用，頭城鎮知名的阿宗芋冰城也將提供古早味叭噗讓大家消暑。

天熱鬧血荒，大家不想出門捐血，聯禾有線電視舉辦公益捐血活動，每捐一袋血就送6項好禮，還加碼兩大贈品。記者戴永華／翻攝
天熱鬧血荒，大家不想出門捐血，聯禾有線電視舉辦公益捐血活動，每捐一袋血就送6項好禮，還加碼兩大贈品。記者戴永華／翻攝

宜蘭 捐血 農會

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