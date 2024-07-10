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中正公園兒童遊戲場啟用「未邀林右昌」 基市府：這不是一個人的功勞

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市中正公園兒童遊戲場乘載無數在地基隆人兒時記憶，有恐龍溜滑梯、溜冰場等，市府向中央爭取3千萬整建，今天完工啟用。記者游明煌／攝影
基隆市中正公園兒童遊戲場乘載無數在地基隆人兒時記憶，有恐龍溜滑梯、溜冰場等，市府向中央爭取3千萬整建，今天完工啟用。記者游明煌／攝影

基隆市中正公園兒童遊戲場乘載無數在地基隆人兒時記憶，有恐龍溜滑梯、溜冰場等，市府向中央爭取3千萬經費整建今天完工啟用。目前擔任民進黨秘書長的前市長林右昌，規畫並爭取經費，但他在臉書大酸市長謝國樑沒邀他出席。副市長邱佩琳回說，市政建設需要一棒接一棒，市府團隊接棒後努力地完成，這不是一個人的功勞。

中正公園兒童遊戲場市府向中央爭取補助整建為親子共融遊戲場，除保留市民記憶中的大象藝術裝置，另新設3層樓高的遊戲塔等多項新穎遊樂設施，今天小朋友開心啟用。

副市長邱佩琳致詞說，市政建設需要一棒接一棒，現在的市府團隊接下遊戲場工程，並且努力地完成，這不是一個人的功勞，而是整個團隊以及所有議員們共同努力的成績，並且展現在所有小朋友的笑臉上，希望大家一起努力，讓基隆變得更好。

議長童子瑋說，這裡乘載基隆共同的歷史記憶，有恐龍溜滑梯、溜冰場，是他小學生很愛來玩的地方，內政部前部長徐國勇時核定相關步道改善經費，接著換前部長林右昌也持續挹注天鵝洞的經費，謝國樑市長接棒後努力，政治可以很單純，一代接一代，讓市民看到每一棒的施政結果。

林右昌時期的前都發處長徐燕興，當時負責規畫，目前已升任國土管理署副署長，他說，基隆有山有海，城市的面貌很多元，中正公園希望之丘兒童遊戲場是整個港、城、丘和山海城計畫重要的一環，中央、地方一起努力把整個山海城串接起來。從信二路停車場經防空洞電梯可到這裡，也連通基隆廟口夜市及東岸郵輪商場。

新完成的兒童遊戲場，保留市民記憶中的大象藝術裝置，另新設3層樓高的遊戲塔、溜冰場、挑戰遊戲區及自然生態步道等。

改造從規畫設計到細部設計階段，邀請長期關心基隆兒童遊戲場的團體及社區參與設。

民進黨市議員張顥瀚說，今天是基隆人的大事，但很遺憾的是謝國樑可能有政治考量沒有邀請林右昌。議員施偉政表示，一個城市邀請前市長是再正常不過的事，謝市長心態要健康一點。

但國民黨議員何淑萍則反擊表示，因為林右昌接民進黨要職，他可能很忙，也沒有空來參加，不要政治解讀。

基隆市中正公園兒童遊戲場乘載無數在地基隆人兒時記憶，有恐龍溜滑梯、溜冰場等，市府向中央爭取3千萬整建，今天完工啟用。記者游明煌／攝影
基隆市中正公園兒童遊戲場乘載無數在地基隆人兒時記憶，有恐龍溜滑梯、溜冰場等，市府向中央爭取3千萬整建，今天完工啟用。記者游明煌／攝影
基隆市中正公園兒童遊戲場乘載無數在地基隆人兒時記憶，有恐龍溜滑梯、溜冰場等，市府向中央爭取3千萬整建，今天完工啟用。記者游明煌／攝影
基隆市中正公園兒童遊戲場乘載無數在地基隆人兒時記憶，有恐龍溜滑梯、溜冰場等，市府向中央爭取3千萬整建，今天完工啟用。記者游明煌／攝影
基隆市中正公園兒童遊戲場乘載無數在地基隆人兒時記憶，有恐龍溜滑梯、溜冰場等，市府向中央爭取3千萬整建，今天完工啟用。記者游明煌／攝影
基隆市中正公園兒童遊戲場乘載無數在地基隆人兒時記憶，有恐龍溜滑梯、溜冰場等，市府向中央爭取3千萬整建，今天完工啟用。記者游明煌／攝影
基隆市中正公園兒童遊戲場乘載無數在地基隆人兒時記憶，有恐龍溜滑梯、溜冰場等，市府向中央爭取3千萬整建，今天完工啟用。記者游明煌／攝影
基隆市中正公園兒童遊戲場乘載無數在地基隆人兒時記憶，有恐龍溜滑梯、溜冰場等，市府向中央爭取3千萬整建，今天完工啟用。記者游明煌／攝影

基隆 徐國勇 林右昌 民進黨 童子瑋 謝國樑

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