花蓮震後觀光客減 畢士大教養院受衝擊尋代工機會

花蓮畢士大教養院照顧身心障礙者，設有代工坊與民間業者合作，由院生折布代工，但403震後遊客大減，需要洗的被單、毛巾減少了，院生也間接受影響沒工作，院方急尋代工機會。

畢士大教養院發出訊息求助，為院生找工作。院長戴孟蓁說，地震前剛與洗衣廠商結束合作關係，轉向與在地觀光業者合作，協助折毛巾、睡袍等，提供10多名院生工作機會。

戴孟蓁說，零星的工作機會又遇到接連地震，衝擊花蓮各行各業，旅宿業遊客減少，飯店歇業、洗衣需求量大減，代工坊因此暫時沒有工作。

畢士大教養院代工坊成立7年，每天上午由老師依能力分組，慢動作示範每個工作流程，下午交貨後，進行環境清潔，透過團體合作增進感情，院生可透過代工獲「獎勵金」。

戴孟蓁說，「期盼無論是洗衣廠、飯店業，可以有一部分工作機會給我們，讓我們折布、折毛巾或睡袍等」，院生都很期待工作，從中找到自我肯定、成就感跟自我價值。

戴孟蓁坦言，因為不是營利模式，仍要考量院生作息，工作時間多半集中在上午，且六日要休息，大部分飯店業者都是下午到晚上折好，隔天一早交貨，很難找到配合的業者，實在找不到辦法，只好在官網及臉書粉絲團發文求助。

暫時沒工作的時間，畢士大教養院安排手工藝課程，製作拼貼畫、杯墊等，讓院生們有事情做，等到未來工作上門了，可以馬上恢復作業。