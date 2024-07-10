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花蓮193縣道速限惹議 縣議會組專案小組建請檢討

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員魏嘉賢籌組專案小組，今天在議會開會，討論193縣道速限問題，建議統一並提升速限。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員魏嘉賢籌組專案小組，今天在議會開會，討論193縣道速限問題，建議統一並提升速限。記者王燕華／攝影

花蓮193縣道北濱外環道至花蓮大橋段已拓寬為雙向四線道，限速分成40及50公里，縣議員魏嘉賢認為，因道路寬敞順暢，用路人可能輕踩油門就超速，在議會籌組專案小組，建議相關單位檢討提升並統一速限。縣府建設處表示將研議，依據公路設計規範從線型、寬度、號誌等做綜合考量。

專案會議今天在縣議會召開，由魏嘉賢主持。魏嘉賢說，北濱外環道到花蓮大橋約5.6公里，拓寬後道路順暢，速限仍維持最高每小時50公里，駕駛人很容易就超速，且紅綠燈號誌轉換時間秒數太短，有可能造成車輛急煞發生追撞事故，為維護道路安全及通行順暢，有必要通盤檢討。

縣府建設處表示，這個路段是依公路路線設計規範「四級路平原區」等級拓寬，該等級規定，都市計畫區內限速50公里，區外60公里，考量各項條件後，以東海十街為分界，以北位於都市計畫區內路段限速50公里，以南的都計區外則是40公里。

縣警局交通隊長張博皓說，該路段以吉安警分局編排測速照相勤務較多，若車速超出速限10公里，會以勸導為主，若超過20公里才會取締，若有嚴重超速行為，最重會吊扣牌照。交通隊建議，未來若速限提升，希望該路段的速限要統一，才不會因為用路人無法分辨，不小心超速。

建設處副處長張志豪表示，會依照專案會議的決議，研議是否提速，但還是必須在公路設計規範的速限標準下做綜合考量。

花蓮 速限

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