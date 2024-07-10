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玩花東在地有腳 免費旅宿接駁擴至玉里、知本車站等

中央社／ 花蓮縣10日電

迎接暑假旅遊旺季，東管處與小客車租賃業者合作，擴大推出「在地有腳」免費接駁服務，提供旅客可從玉里、池上、關山、鹿野、知本火車站及綠島南寮漁港等處接駁至住宿地點。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處發布訊息表示，繼台東長濱、成功、南橫、太麻里、綠島等景區有免費接駁服務，今年擴大服務區域至鹿野、知本等熱門景區，推出「在地有腳」免費接駁服務，即起至民國114年8月，入住合作旅宿即可透過業者預約免費接送，輕鬆往返住宿地點與交通場站之間。

目前已有9條接駁路線及約60家旅宿業者參與，可分別於旅宿就近交通場站，包括玉里火車站、池上火車站、關山火車站、鹿野火車站、知本火車站等站點及綠島南寮漁港，接駁遊客至住宿地點。

遊客還可搭配多項振興花東旅遊優惠暢遊花東，詳情可在東管處「花東觀光圈」資訊平台的區內交通、交通部觀光署台灣旅宿網，以及合作旅宿業者網站查找最新免費接駁資訊及合作旅宿名單，獲得即時詳細資訊。

多家旅宿業者表示，有了火車站免費接駁，讓來住宿旅客不用擔心交通問題，也不必另外安排接駁司機，讓旅客在訂房時即可立即預約相關事宜，減少交通困擾，既強化公共運輸服務功能，並提升旅遊便利性，有效提振國內觀光產業。

東管處表示，暑期花東有許多活動，包括東海岸大地藝術節、月光海音樂會、熱氣球嘉年華、縱谷原遊會、金針花季等，花東自由行的好朋友除了善用免費旅宿接駁，也可搭配台灣好行免費搭乘、台灣觀巴2折優惠、共乘東海岸、Taiwan Pass振興套票及振興花東住宿補貼等多項優惠，省錢又便利，快樂玩花東。

住宿 火車站

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