宜蘭首辦帆船海上觀星浪漫刺激 今中午開放40人報名要搶要快

2024蘭陽星空賞螢季系列活動第二彈，繼賞螢結束後，接著是銀河觀星活動登場。宜蘭縣政府首度開辦海上觀星，帶著遊客搭乘帆船出海觀星賞月，海上無光害，由天文解說員帶領觀看夏季星空，名額搶手。

縣長林姿妙與議長張勝德等人昨晚搭帆船試航，乘風破浪，直呼浪漫又刺激，首開箱海上觀星體驗。林姿妙表示，蘭陽平原很多無光害環境，是觀星絕佳地點，縣政府近年致力推廣宜蘭夜經濟活動，創造行銷亮點，期待提升宜蘭留宿人次，「星空是孩子美麗的夢想畫布」，盼藉由海上星，帶給民眾及親子難忘體驗。

海上星空導覽7月20日晚上在烏石港出發，當晚在鄰近的外澳服務區沙灘還有一場「蘭陽星光滿天音樂會」，邀請療癒系電子團體原子邦妮、天生藝術家柏霖、新生代R&B饒唱歌手同理、網路勇破5229萬點擊率創作歌手陳忻玥及華語樂壇驚喜女團「BOOM！怪物星人」開唱，參加音樂會民眾到服務台拍照打卡，可獲贈野餐墊，送完為止。

縣府工旅處表示，蘭陽星空賞螢季系列活動從3月賞螢開跑，接續完成兩場次「觀星培訓」，邀請吳福河、劉志安及洪景川等天文講師，為宜蘭觀光產業者負責導覽解說的學員授課，每位完成培訓學員可帶領遊客認識星空美景。