兒子車禍往生父母送弱勢200公斤白米 以子之名延續愛

基隆市天行者慈善協會與基隆南區扶輪社，昨天幫忙善心人士張珞瑋捐贈200公斤白米給弱勢家庭。據了解，張珞瑋因車禍往生，近日出殯後，他的父母希讓兒子可以遺愛人間，幫忙弱勢，因此兒子之名捐贈，也將對兒子的愛延續下去。

基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬與基隆南區扶輪社社長黃永翔，昨協助將張珞瑋名義捐贈的200公斤白米，提供給基隆碇內社區發展協會，將發送至弱勢家庭。

李昌萬說，捐贈儀式捐贈者張珞瑋並沒有現身，因為他已往生，是由父母以他的名義捐贈，讓受贈者聽了特別感懷在心。張父平時就熱心公益，對於孤苦無依及老弱，常捐助或協助喪葬事宜。

李昌萬表示，此次是因為張珞瑋不久前車禍往生，張父在兒子出殯後希望能把對兒子的愛延續下去，幫忙協助弱勢，也完成兒子生前助人的心願。除發白米助弱勢家庭，張父也捐助復康巴士等需求，多次以小額捐助方式，幫忙各種弱勢家庭、團體實際需求。

李昌萬表示，天行者慈善協會長期投入公益活動，致力於愛心公益的媒合平台，期望能夠吸引更多人參與，共同推動社會公益事業。