快訊

上廁所沒衛生紙怎辦？ 他「1招」自救 8萬人讚爆：太聰明了吧

三重男殺害妻兒釀3屍命案 岳母稱媳婦害喜辭職…否認有經濟壓力

幼兒園長之子性侵6女童 再查獲偷拍數百部兒童性影像…逾20人受害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Hello Kitty熱氣球燒燙傷受損觀眾心疼 縣府「送醫」治療一周

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
Hello Kitty今年歡度50周年生日慶，日前台東熱氣球開幕Kitty球也參加共襄盛舉，未料昨天卻傳出意外，造成球體部分結構燒傷受損，縣府緊急公告將進行修復，預計約一周後才能復出。記者尤聰光／攝影
Hello Kitty今年歡度50周年生日慶，日前台東熱氣球開幕Kitty球也參加共襄盛舉，未料昨天卻傳出意外，造成球體部分結構燒傷受損，縣府緊急公告將進行修復，預計約一周後才能復出。記者尤聰光／攝影

Hello Kitty今年歡度50周年生日慶，日前台東熱氣球開幕Kitty球也共襄盛舉，未料昨天卻傳出意外，造成球體部分結構燒傷受損，縣府緊急公告將進行修復，預計約一周後才能復出。

縣府交觀處長卜敏正表示，昨天下午Kitty球準備立球繫留時，突一陣強風來襲，導致球體側倒，承載帶及球皮遭火焰燒損，經專家安全評估考量，球體必須修復，專屬材料將從英國進口。

2021年台東限定Hello Kitty熱氣球首度曝光後，就成為熱氣球嘉年華活動造型球固定咖之一，超萌模樣不僅吸引大小朋友來追球，也有不少來自世界各地Kitty粉絲來朝聖，可說是熱氣球的超級明星。

不過，昨天Kitty球卻傳出燒傷意外，縣府也用可愛的方式向球迷公告，「各位球迷朋友，小編要跟大家說個不好的消息，Hello Kitty球今天不小心受傷，必須由氣球醫生醫治大約1個禮拜，7月10日至7月14日的場次將改由『媽祖球』代班及立球」。

據了解，台東縣府與三麗鷗股份有限公司合作，經過授權於2020年開始製作全球唯一、台東限定的Hello Kitty熱氣球，高度約32公尺。球皮外觀更融入在地原民服飾。

Hello Kitty 台東 熱氣球嘉年華

延伸閱讀

台中霧峰工業區傍晚傳工廠火警 1男子燒燙傷、嗆傷送醫

「夜衝」台東！1萬5千人今晨追熱氣球擠爆觀景台

東縣府爭取3500萬元振興觀光 業者盼吸引南進國際客

麥當勞睽違25年再推Hello Kitty娃娃 粉絲勾回憶：當年排隊排爆了

相關新聞

嘉惠基隆深澳坑通勤台北 2088B下月6日起增6點40分班次

基隆市排名前三大運量的首都客運2088路線，去年12月因應深澳坑地區通勤民眾需求，再加開2088B路線，但此路線僅在早上...

宜蘭首辦帆船海上觀星浪漫刺激 今中午開放40人報名要搶要快

2024蘭陽星空賞螢季系列活動第二彈，繼賞螢結束後，接著是銀河觀星活動登場。宜蘭縣政府首度開辦海上觀星，帶著遊客搭乘帆船...

兒子車禍往生父母送弱勢200公斤白米 以子之名延續愛

基隆市天行者慈善協會與基隆南區扶輪社，昨天幫忙善心人士張珞瑋捐贈200公斤白米給弱勢家庭。據了解，張珞瑋因車禍往生，近日...

Hello Kitty熱氣球燒燙傷受損觀眾心疼 縣府「送醫」治療一周

Hello Kitty今年歡度50周年生日慶，日前台東熱氣球開幕Kitty球也共襄盛舉，未料昨天卻傳出意外，造成球體部分...

花蓮吸引自行車友 主打12路線

403強震後，花蓮觀光市場低迷，急需振興，縣府為吸引國內外自行車愛好者造訪，推出「花蓮魅力自行車道活動」，主打12條騎乘...

南澳鄉長性騷…逃過懲處 縣府依法不溯既往…女方將陳情

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄遭鄉公所女課長控訴性騷擾，縣府上月認定性騷成立，依性別平等工作法移往勞工處裁處；勞工處近日回覆「不予...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。