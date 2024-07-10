Hello Kitty熱氣球燒燙傷受損觀眾心疼 縣府「送醫」治療一周

Hello Kitty今年歡度50周年生日慶，日前台東熱氣球開幕Kitty球也共襄盛舉，未料昨天卻傳出意外，造成球體部分結構燒傷受損，縣府緊急公告將進行修復，預計約一周後才能復出。

縣府交觀處長卜敏正表示，昨天下午Kitty球準備立球繫留時，突一陣強風來襲，導致球體側倒，承載帶及球皮遭火焰燒損，經專家安全評估考量，球體必須修復，專屬材料將從英國進口。

2021年台東限定Hello Kitty熱氣球首度曝光後，就成為熱氣球嘉年華活動造型球固定咖之一，超萌模樣不僅吸引大小朋友來追球，也有不少來自世界各地Kitty粉絲來朝聖，可說是熱氣球的超級明星。

不過，昨天Kitty球卻傳出燒傷意外，縣府也用可愛的方式向球迷公告，「各位球迷朋友，小編要跟大家說個不好的消息，Hello Kitty球今天不小心受傷，必須由氣球醫生醫治大約1個禮拜，7月10日至7月14日的場次將改由『媽祖球』代班及立球」。

據了解，台東縣府與三麗鷗股份有限公司合作，經過授權於2020年開始製作全球唯一、台東限定的Hello Kitty熱氣球，高度約32公尺。球皮外觀更融入在地原民服飾。