台9線闢關山戰備道 台東反彈

國防部擬配合台9線拓寬工程，於台東縣關山鎮規畫關山戰備道，引發地方反彈。台東縣長饒慶鈴昨率鄉親北上與國民黨立委舉行記者會，要求國防部重新規畫戰備道新地點。空軍司令部回應，關山戰備道是配合台9線拓寬工程，針對民眾質疑已經開過兩場說明會及協調會，會根據民意審慎評估。

饒慶鈴質疑，花東縱谷的拓寬是早就該給台東的1條道路，但是國防部「偷吃步」，拓寬台9線外，還要偷偷塞1條戰備道路，近來，台東日夜都聽到戰機演練，戰備跑道是要停飛機的，停下去難道不用油管、子彈、修裝備嗎？「台東絕對不允許這樣的事情發生！」

國民黨立委黃建賓批評政府完全不溝通就要硬蓋關山戰備道，破壞台東鄉親的家園及良田，將衝擊許多農民的生計，建議可利用一旁既有道路，要求「聽取鄉親意見，絕對不能硬幹」。

空軍參謀長王德揚說，軍方配合公路局的拓寬計畫，在既有方案且影響民生最小範圍內，請公路局將台東地區戰備跑道需求納入規畫，以因應未來敵情威脅，為尊重地方民意，軍方已於日前配合縣府在關山舉行兩場說明會及協調會，後續將參採民意反映情況，審慎評估。