南澳鄉長性騷…逃過懲處 縣府依法不溯既往…女方將陳情

宜蘭縣南澳鄉長李勝雄遭鄉公所女課長控訴性騷擾，縣府上月認定性騷成立，依性別平等工作法移往勞工處裁處；勞工處近日回覆「不予處罰」，理由是性工法修法今年3月才通過，性騷案發生在2年多前，依不溯及既往原則，無法可罰。女課長表示，將向監察院陳情討公道，李勝雄昨未回應。

一名女課長今年3月間提出申訴，指李勝雄、宜蘭縣原住民族事務所長林志雷從2020年到2022年間多次對她言語、肢體性騷；縣府送性騷擾評議委員會審議，6月7日調查結果出爐，認定2人皆有性騷。林志雷是公務員，被送考績會裁處，目前尚在審議；李勝雄是民選首長，送縣府勞工處裁處。

勞工處指出，性工法舊法未針對個人，僅針對機關，被害人要對加害者提出救濟只能循刑法或民法途徑；立法院今年3月8日通過性工法修法，增列38條之2「最高負責人或雇傭人經地方主管機關認定有性騷擾者，處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰」。

修法通過時間是今年，縣府認定李勝雄騷擾女課長時間是2年多前，今年通過的修法不適用過去行為，只能作出不予處罰的處分。

女課長得知結果難掩氣憤，直呼讓人遺憾，她說，調查認定有性騷，縣府卻不予處罰，正義難以伸張，若另一加害人林志雷也未受懲處，會令其他被害者更加卻步。記者昨數度致電李勝雄都未接聽，無法得知回應。