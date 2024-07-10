花蓮吸引自行車友 主打12路線

403強震後，花蓮觀光市場低迷，急需振興，縣府為吸引國內外自行車愛好者造訪，推出「花蓮魅力自行車道活動」，主打12條騎乘路線，完成其中1條自行車道路線就能參加抽獎。旅宿業者期待能刺激住宿率，讓花蓮早日走出低谷。

縣府為吸引國內外自行車愛好者，促進觀光發展，延續去年絕美步道活動好評，7月15日至11月30日推出「花蓮魅力自行車道活動」，依路況、時間及周邊遊憩特色，規畫12條親民騎乘路線。

縣長徐榛蔚表示，去年絕美步道活動回響大，今年進一步盤點縣內自行車道，與業者合力宣傳，旅行社也推出自行車遊程，鼓勵遊客以不同視角和速度，探索周邊社區與部落。

觀光處長張志翔指出，透過自行車速度探索花蓮剛剛好，觀光處官網也有自行車道的縮時攝影，希望遊客玩得久、玩得深。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，主題式遊程可吸引愛騎車族群，增加住宿過夜的可能性，期待能帶進更多觀光財。

12條魅力自行車道囊括花蓮縱谷及海線美景，包括兩潭、兩鐵、白鮑溪、鯉魚潭環潭、光復至馬太鞍、大農大富平地森林園區、瑞穗、羅山、吉安至親水線、光復吉利潭、壽豐環鄉、豐濱靜浦北回歸線自行車道等。