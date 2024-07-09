基隆1813D快捷公車大排長龍擠不上 16日起增8點5分班次

基隆市第4條快捷公車1813D每天有很多中山區通勤民眾往返台北，但因新建案林立，近來很多社區民眾入住，人潮大增，每天上午尖峰時段德安路口都大排長龍，要擠上車不容易，民代要增增班。國光客運表示，7月16日起增開8點05分班次，會再視情況調整。

中山區一處大型社區林姓居民說，她最近才搬進社區，但是沒有想到德安路口每天上班時都大排長龍，有時要等好幾班才上得了車，得等半小時以上到1個小時，十分困擾，有時因此遲到。

民眾說，有的乘客擔心到在下一站等車坐不到，因此都提前一站來德安路，才導致人潮大增。

市議員鄭文婷說，因為大型社區愈來愈多，去年已爭取增加6點08分班次，但今年入住的更多，因此班次還是不夠，國光雖同意要增加8點05分班次，但依民眾搭車習慣，希望再增加7點到7點半間班次，減少大排長龍的情況，有時隊伍長達1百多公尺，十分誇張。

議員施偉政表示，民眾通勤需求人數，因入住社區民眾多不斷提高，希望1813D班次間距能夠再縮短，市民才有辦法搭到車。

國光客運基隆站長陳桂子說明，目前平日有70個班次，經了解民眾多集中在上午7到8時，目前1813D在尖峰時段約8到10分鐘就會有一班車。日前已呈報公路局，已同意增加8點05分班次，後續也將視狀況再行調整。