快訊

大力推門、破壞窗戶...這些綠委被拍到強行進會議室 藍營怒轟「民主倒退」

新竹升學太激烈「5A都上不了第一志願」 家長炸鍋：寧願轉學籍到雙北

基隆1813D快捷公車大排長龍擠不上 16日起增8點5分班次

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市第4條快捷公車1813D德安路口站牌，近來民眾上午等車常大批長龍，要上車不容易。記者游明煌／攝影
基隆市第4條快捷公車1813D德安路口站牌，近來民眾上午等車常大批長龍，要上車不容易。記者游明煌／攝影

基隆市第4條快捷公車1813D每天有很多中山區通勤民眾往返台北，但因新建案林立，近來很多社區民眾入住，人潮大增，每天上午尖峰時段德安路口都大排長龍，要擠上車不容易，民代要增增班。國光客運表示，7月16日起增開8點05分班次，會再視情況調整。

中山區一處大型社區林姓居民說，她最近才搬進社區，但是沒有想到德安路口每天上班時都大排長龍，有時要等好幾班才上得了車，得等半小時以上到1個小時，十分困擾，有時因此遲到。

民眾說，有的乘客擔心到在下一站等車坐不到，因此都提前一站來德安路，才導致人潮大增。

議員鄭文婷說，因為大型社區愈來愈多，去年已爭取增加6點08分班次，但今年入住的更多，因此班次還是不夠，國光雖同意要增加8點05分班次，但依民眾搭車習慣，希望再增加7點到7點半間班次，減少大排長龍的情況，有時隊伍長達1百多公尺，十分誇張。

議員施偉政表示，民眾通勤需求人數，因入住社區民眾多不斷提高，希望1813D班次間距能夠再縮短，市民才有辦法搭到車。

國光客運基隆站長陳桂子說明，目前平日有70個班次，經了解民眾多集中在上午7到8時，目前1813D在尖峰時段約8到10分鐘就會有一班車。日前已呈報公路局，已同意增加8點05分班次，後續也將視狀況再行調整。

公車 國光客運 基隆 議員

延伸閱讀

基隆中正公園兒童遊戲場明啟用 林右昌：又沒受邀

藍要罷免議長童子瑋 綠：藍顛倒是非黑白全黨救謝國樑

暫時蓋牌？罷免謝國樑連署何時過門檻 公民團體曝最晚這天給交代

每月11萬報酬遭疑效益 楊寶楨：不要混淆視聽、帶風向

相關新聞

基隆1813D快捷公車大排長龍擠不上 16日起增8點5分班次

基隆市第4條快捷公車1813D每天有很多中山區通勤民眾往返台北，但因新建案林立，近來很多社區民眾入住，人潮大增，每天上午...

花蓮推「12條自行車步道」完成路線抽大獎 盼吸引騎士住宿

403強震後，花蓮觀光市場低迷，急需振興，縣府為吸引國內外自行車愛好者造訪花蓮，推出「花蓮魅力自行車道活動」，有12條騎...

台東天空出現「火燒雲」 瞬間紅光籠罩民眾驚訝

台東昨傍晚出現火燒雲，台東市區瞬間遭紅光籠罩，民眾議論紛紛。台東氣象站今說，因太陽靠近地平線光線通過厚的大氣層，被眼睛所...

基隆中正公園兒童遊戲場明啟用 林右昌：又沒受邀

基隆市中正公園兒童遊戲場經整建後明天啟用，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌今天在臉書說，謝國樑市長還是沒有邀請他出席，雖然...

政院通過2穩定供水先期計畫 蔡適應：從根本解決基隆供水

行政院5日核定經濟部所研提「基隆地區長期穩定供水先期規劃」，預計今年至明年進行「汐止基隆聯通管」及「貢寮調整池」先期規畫...

台東成功鎮長罷免方赴地檢署按鈴控告 謝淑貞籲理性思考

台東縣成功鎮長謝淑貞罷免案將在8月3日投票，正反方動作不斷。謝淑貞上月控告鎮代會主席陳南蓀、副主席陳秋豆等人違反選罷法，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。