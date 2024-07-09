花蓮推「12條自行車步道」完成路線抽大獎 盼吸引騎士住宿
403強震後，花蓮觀光市場低迷，急需振興，縣府為吸引國內外自行車愛好者造訪花蓮，推出「花蓮魅力自行車道活動」，有12條騎乘路線，只要完成一條自行車道路線，就能參加抽獎，盼吸引遊客造訪。旅宿業者指出，活動可促成自行車愛好者造訪，增加住宿的可能性，將做好準備迎接旅客。
縣府為吸引國內外自行車愛好者，促進觀光發展，延續去年絕美步道活動好評，7月15日至11月30日推出「花蓮魅力自行車道活動」，依據騎乘路況、騎乘時間及周邊遊憩情形等，規畫出12條親民的騎乘路線。
花蓮縣長徐榛蔚表示，去年絕美步道活動有1萬多筆的步道完成紀錄，今年進一步盤點縣內的自行車道，與業者推動宣傳，旅行社也將陸續推出自行車道遊程，讓遊客以不同的視角和速度，深度探索周邊社區與部落。同時與在地自行車遊程業者合作，提供專業、深入的解說，推廣特色遊程。
觀光處長張志翔指出，花蓮有好山好水好空氣，繼去年20條絕美步道後，今年推出12條魅力自行車步道，只要騎任一條自行車道，就可以參加抽獎活動，期間每個月都會抽出大獎，獎項包括自行車、電輔自行車、運動相機及在地自行車遊程。此外完成5條自行車道即贈運動水壺；完騎12條除獲得完騎證書，還可再抽專屬大獎電輔自行車。
張志翔表示，自行車速度剛剛好，可以深度旅遊花蓮，觀光處官網也有自行車道的縮時攝影，希望遊客到玩得久、玩得深。
花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，主題式遊程可吸引愛騎車的族群，也配合、呼應觀光署自行車年活動；而自行車騎了一整天下來，增加住宿過夜的可能性。因此公會鼓勵大家多加入友善自行車旅宿，也規畫相關旅宿培訓、宣導。
12條魅力自行車道囊括花蓮縱谷及海線美景，包括兩潭自行車道、兩鐵自行車道、白鮑溪自行車道、鯉魚潭環潭自行車道、光復至馬太鞍自行車道、大農大富平地森林園區自行車道、瑞穗自行車道、羅山自行車道、吉安至親水線自行車道、光復吉利潭自行車道、壽豐環鄉自行車道、豐濱靜浦北回歸線自行車道等。
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