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基隆中正公園兒童遊戲場明啟用 林右昌：又沒受邀

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市中正公園兒童遊戲場明天啟用，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌今天在臉書說，謝國樑市長還是沒有邀請他出席。圖／取自林右昌臉書
基隆市中正公園兒童遊戲場明天啟用，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌今天在臉書說，謝國樑市長還是沒有邀請他出席。圖／取自林右昌臉書

基隆市中正公園兒童遊戲場經整建後明天啟用，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌今天在臉書說，謝國樑市長還是沒有邀請他出席，雖然可惜但有些話他還是必須跟基隆鄉親分享，為基隆加油打氣。市府表示，林右昌現在民進黨秘書長，黨職身分不適合市政活動，因此沒有邀請。

林右昌說，在他擔任市長之前，基隆人最常聽到的就是，基隆愛下雨，都是山，發展無路（台語），所以誰來當市長都一樣，過去的基隆人覺得未來沒有希望，所以這樣的話聽來非常無奈，卻也只能逆來順受，吞忍地過日子。

林右昌表示，但他擔任市長8年期間，他們很快地透過都市規畫與設計專業，把過去基隆所謂的缺點變成優點，把劣勢變成優勢。但那時基隆的財政糟到極點，中正公園破敗的狀況跟市區東岸停車場一樣有得比，為了解決這個問題，他將中正公園更名為「希望之丘」，並整體規畫「山海城串連計畫」以做為跟中央爭取經費的上位計畫。

林右昌說，這個計畫範圍非常大，包含信二路防空洞、主普壇週邊、兒童公園、觀音佛像、天鵝洞、十八羅漢洞、海門天險。明天將要啟用的兒童遊戲場，就是這整體計畫的一部分。

林右昌說，兒童遊戲場有跨世代基隆人的回憶，以前有個非常知名的「恐龍溜滑梯」，有些家庭上至阿公阿嬤，下至孫子孫女，都曾經在此度過童年時光。因此，重新規畫時，溜滑梯就成為一個非常重要的元素。

林右昌並表示，最後一項「天鵝洞環境改造計畫」，在他擔任內政部長時核定補助基隆市府5500萬，完成「希望之丘─山海城串連計畫」的最後一塊拼圖。

基隆市政府發言人呂謦煒回應，中正公園兒童遊戲場的啟用，對基隆人來說是大事，林右昌目前是有民進黨黨職身分，市府擔心單純市政活動失焦，沒有邀請林右昌參與。

基隆市中正公園兒童遊戲場明天啟用，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌今天在臉書說，謝國樑市長還是沒有邀請他出席。記者游明煌／攝影
基隆市中正公園兒童遊戲場明天啟用，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌今天在臉書說，謝國樑市長還是沒有邀請他出席。記者游明煌／攝影
基隆市中正公園兒童遊戲場明天啟用，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌今天在臉書說，謝國樑市長還是沒有邀請他出席。圖／取自林右昌臉書
基隆市中正公園兒童遊戲場明天啟用，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌今天在臉書說，謝國樑市長還是沒有邀請他出席。圖／取自林右昌臉書

基隆 林右昌 民進黨

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