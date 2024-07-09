台東天空出現「火燒雲」 瞬間紅光籠罩民眾驚訝

台東昨傍晚出現火燒雲，台東市區瞬間遭紅光籠罩，民眾議論紛紛。台東氣象站今說，因太陽靠近地平線光線通過厚的大氣層，被眼睛所看到的剩下紅光與橙光照在雲上成火燒雲。

台東市區昨天傍晚太陽即將西沉之際，瞬間被紅光籠罩，路人驚訝，民眾跑到屋外了解，發現是火燒雲。由於昨晚的火燒雲不同以往出現在西邊，而是出現在東邊，且整個台東市都被紅光籠罩，社群網站被「紅色城市」照片洗版，今天上午民眾仍議論紛紛。

中央氣象署台東氣象站主任冉立群今天接受中央社記者訪問時表示，日出或日落時，太陽靠近地平線，光線通過較厚的大氣層，被眼睛看見的只剩下波長較長的紅光與橙光，紅色的光線照射在雲上，形成火燒雲。

形成火燒雲的條件，是太陽與地平線角度越小越好（日出或日落時）；天氣晴朗，懸浮微粒較少（空氣很乾淨），使進入地表的太陽光線較充足，看起來就格外的顯眼。

他說，火燒雲常出現在夏季，尤其是午後雷陣雨過後天氣放晴的黃昏或是颱風來臨前因下沉氣流，天氣晴朗於清晨或黃昏較易看見。