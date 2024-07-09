台東成功鎮長罷免方赴地檢署按鈴控告 謝淑貞籲理性思考

台東縣成功鎮長謝淑貞罷免案將在8月3日投票，正反方動作不斷。謝淑貞上月控告鎮代會主席陳南蓀、副主席陳秋豆等人違反選罷法，今日換陳等4人去地檢署控告，主張謝淑貞也阻止鎮民投票也有違法疑慮，企圖利用公共資源帶風向造成寒蟬效應。謝淑貞說，她尋求司法證明自身清白，不料對方卻反告，感到莫名其妙。

今早成功鎮大會主席陳南蓀、副主席陳秋豆及鎮代陳婕妤、陳振明前往台東地檢署按鈴控告。4人主張，謝淑貞違反選罷法，企圖以脅迫妨害他人為罷免案之連署、意圖使罷免案否決而散布謠言或傳播不實之事，以及刑法恐嚇危害安全等罪。

陳南蓀等人高喊「威脅惡行」、「絕不容忍」等口號，並表示，謝淑貞與反罷免的盟友在公開場合，阻止鎮民不要去投票，甚至語帶恐嚇說「不要讓本人看到你去投票」等語言，再加上謝在6月20日提告後產生寒蟬效應，鎮民身陷不安。提告是希望落實共存共榮，地方和諧，還給鎮民安全免於恐懼的環境。

謝淑貞回應，她提告罷免方是為自證清白保衛名譽，投票是權利不是義務，所以每個人都有權利去投票，也有絕對的權利不投票，希望大家以公平公正的方式來尋求支持，兩陣營都要秉持理性面對態度。