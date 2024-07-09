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VR騎單車認識綠能 花蓮環境教育數位中心啟用

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保局舉行「花蓮縣環境教育數位中心」開幕記者會，花蓮縣長徐榛蔚（右六）、代理秘書長饒忠（右四）等人出席。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局舉行「花蓮縣環境教育數位中心」開幕記者會，花蓮縣長徐榛蔚（右六）、代理秘書長饒忠（右四）等人出席。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府響應2050年淨零碳排政策，利用VR、AR智慧科技，在環保局設立「花蓮縣環境教育數位中心」，將生硬的綠能、環保永續結合生活，寓教於樂的方式宣導環保的重要性。環保局表示，今天正式啟用數位中心，開放國中小預約，讓環境教育從小扎根。

環保局今天舉行「花蓮縣環境教育數位中心」開幕記者會，花蓮縣長徐榛蔚、代理秘書長、環保局長饒忠等人出席，體驗環景視覺了解氣候變遷、頭戴VR裝置，踩腳踏車體驗，認識如何減少碳排放等，走了一整圈下來，能學習許多環保知識。

環保局副局長饒慶龍表示，淨零碳排工作、極端氣候對環境的影響與生活息息相關，為了在孩子心中扎根環境教育，利用智慧科技，從食衣住行探索減碳與綠能，認識什麼是綠碳、黃碳與藍碳，藉由闖關得到分數，目前接受學校預約校外教學體驗，讓環保從小開始做起。

環保局指出，展館區域共分四大主題，分別是時空極影、熱源透視機、低碳之星及綠能導航儀。「時空極影」利用實際拍攝的花蓮實景，搭配天氣特效，營造氣候變遷所帶來的環境變化，讓參與者彷彿置身其中，感受節能減碳的必要性及迫切性。

而「熱源透視機」則是使用VR技術，讓民眾了解二氧化碳的製造與產生，透過小遊戲，從日常生活中減少碳排放。「低碳之星」設計食物產生器、衣物紡織機、能量補充站3款體驗遊戲，讓民眾從遊戲中認識碳足跡及電器節能。

至於「綠能導航儀」民眾透過光雕牆的指引，走在環保永續的道路上，利用路徑的選擇，呈現任意排碳後導致的全球升溫，帶來的後果與影響。另在光雕牆上還有食、衣、住、行、娛樂、能源模式及經濟模式等七大主題延伸知識，讓民眾養成注重環境的習慣。

花蓮縣議員吳建志頭戴VR裝置，踩腳踏車體驗，認識如何減少碳排放。記者王思慧／攝影
花蓮縣議員吳建志頭戴VR裝置，踩腳踏車體驗，認識如何減少碳排放。記者王思慧／攝影

永續 環保局長 花蓮

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