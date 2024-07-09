宜蘭秘境頭城四十甲溼地 蘭陽城鄉美學基金會繼續認養

宜蘭頭城鎮下埔社區的「四十甲溼地」是近年興起的在地秘境，擁有綠色隧道、景觀路燈等，也是各種候鳥的棲息場所，是不少居民休閒的場所；蘭陽城鄉美學基金會2018年向鎮公所認養，負責清潔、綠化管理，今天再與鎮公所續簽3年合約，盼持續維護自然環境與觀光地景。

蘭陽城鄉基金會指出，四十甲溼地過去是一片荒地，放眼望去曾經是「垃圾山」，居民避之唯恐不及；2015年濕地法通過後，中央原本將四十甲溼地畫入竹安暫定濕地範圍，由於被畫為國家濕地無法開發，地方強烈反彈，組成志工隊清掃、維護，中央最後才沒有將這片區域畫入。

蘭陽城鄉基金會與頭城鎮公所合作，2018年申請認養，志工隊每個月清理環境2次，包含撿拾垃圾、修剪綠化帶等，也會蒐集數據，計算濕地的減碳量；公所2021年也完成多項公共設施新建與環境優化工程，包含道路鋪設、小葉欖仁種植、景觀燈與彩繪等等。

3年過去，當時種下的小葉欖仁已經長成大樹，將休閒三路兩側圍成長約1公里的「下埔綠色隧道」；道路兩側種植的水黃皮與原生動、植物建構水系生態，吸引大批候鳥，如紫鷺、蒼鷺、高蹺鴴等超過50種。目前四十甲溼地不僅是鳥友賞鳥景點，也是在地居民晨間、黃昏散步的首選。