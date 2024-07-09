道路震垮 同禮部落空運怪手上山開路

403地震後，位於太魯閣國家公園內的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，族人先搬運步道小石塊開路，卻遇上巨大落石難以搬動。部落合資買二手小怪手要清落石，因山區道路崎嶇難運送，在縣府、空勤總隊與太魯閣管理處協助下，空勤直升機昨協助吊掛機具，為族人災後重建家園助一臂之力。

太魯閣族大同大禮部落聯外道路為得卡倫步道、砂卡礑林道，地震導致邊坡巨石掉落壓垮步道，居民第一時間由直升機疏散下山。族人合力搶通部落道路，4月底先修繕通往大禮部落的得卡倫步道，徒手清除落石或做成階梯，打通山路。

不過要進入大同部落的砂卡礑林道災情慘重，沿線巨大落石有8、9處，有巨石比1層樓還高。太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮說，2部落有30多戶居民，403地震後，族人想合資買小怪手，山友也慷慨解囊，共集資105萬元。

為何需自力救濟買設備？李慧蓮說，太管處最近發包大同大禮林道緊急搶修工程，工期可能要3、4個月，部落在1個月前決定自救，怪手可用來破碎、清除巨石。

太管處代理處長林忠衫指出，因直升機吊掛有限重，將怪手拆解成3個部分，分趟吊掛入山；太管處發包大同大禮林道緊急搶修工程，需120個工作天。

秀林鄉長王玫瑰表示，近年公所爭取預算要為部落開闢一條道路，原預計4月中開工，沒想到遇到強震，整條路坍方，預定路線也找不到，坡度變得更陡，與族人討論後，初步共識是興建流籠，讓族人運送物資上下山多個替代方法。