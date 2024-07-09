聽新聞
test
0:00 / 0:00

道路震垮 同禮部落空運怪手上山開路

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
空勤直升機昨在太魯閣峽谷橋下的臨時停車場，協助大同大禮部落吊掛怪手與物資上山。記者王思慧／攝影
空勤直升機昨在太魯閣峽谷橋下的臨時停車場，協助大同大禮部落吊掛怪手與物資上山。記者王思慧／攝影

403地震後，位於太魯閣國家公園內的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，族人先搬運步道小石塊開路，卻遇上巨大落石難以搬動。部落合資買二手小怪手要清落石，因山區道路崎嶇難運送，在縣府、空勤總隊與太魯閣管理處協助下，空勤直升機昨協助吊掛機具，為族人災後重建家園助一臂之力。

太魯閣族大同大禮部落聯外道路為得卡倫步道、砂卡礑林道，地震導致邊坡巨石掉落壓垮步道，居民第一時間由直升機疏散下山。族人合力搶通部落道路，4月底先修繕通往大禮部落的得卡倫步道，徒手清除落石或做成階梯，打通山路。

不過要進入大同部落的砂卡礑林道災情慘重，沿線巨大落石有8、9處，有巨石比1層樓還高。太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮說，2部落有30多戶居民，403地震後，族人想合資買小怪手，山友也慷慨解囊，共集資105萬元。

為何需自力救濟買設備？李慧蓮說，太管處最近發包大同大禮林道緊急搶修工程，工期可能要3、4個月，部落在1個月前決定自救，怪手可用來破碎、清除巨石。

太管處代理處長林忠衫指出，因直升機吊掛有限重，將怪手拆解成3個部分，分趟吊掛入山；太管處發包大同大禮林道緊急搶修工程，需120個工作天。

秀林鄉長王玫瑰表示，近年公所爭取預算要為部落開闢一條道路，原預計4月中開工，沒想到遇到強震，整條路坍方，預定路線也找不到，坡度變得更陡，與族人討論後，初步共識是興建流籠，讓族人運送物資上下山多個替代方法。

地震 太魯閣國家公園 落石

延伸閱讀

嘉縣大華公路落石中斷 用路人請改道

花蓮大同大禮部落道路被震垮 直升機運怪手上山清落石

太魯閣同禮部落路難行 空勤直升機吊掛小怪手上山

台鐵用怪手移150噸巨石 最快明上午開放首班列車通行

相關新聞

道路震垮 同禮部落空運怪手上山開路

403地震後，位於太魯閣國家公園內的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，族人先搬運步道小石塊開路，卻遇上巨大落石難以搬動。部...

蘭陽媽祖文化節海陸遶境巡航 15日起開放1千名額報名優惠

宜蘭年度宗教盛事「2024蘭陽媽祖文化節」將於9月20日起一連舉行3天，今天由縣長林姿妙帶領負責主祀的南方澳南天宮人員、...

宜蘭童玩節周周「主題日」微笑羊駝將現身 快來與萌寵療癒互動

宜蘭國際童玩藝術節今年特別在活動期間每周推出「主題日」，有鑑於近來休閒農場的療癒萌寵大受歡迎，第一場主題日將邀請「羊駝（...

規模最大2.7億太陽能光電屋頂 羅東運動公園籃球場率先啟用

戶外露天打球不方便，宜蘭縣政府教育處透過公私協力合作打造宜蘭及羅東運動公園光電屋頂，業者投資2.5億元與縣府編列近2千萬元預算...

台東市衛生所再設計啟動 建置安心公衛示範場域

台東縣衛生局與台灣設計研究院共同推動「台東市衛生所再設計」，今天啟動施工，將建置安心的公衛環境，作為全縣其他鄉鎮衛生所的...

花蓮大同大禮部落道路被震垮 直升機運怪手上山清落石

403地震後，位於太魯閣國家公園內的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，族人先搬運步道小石塊開路，卻遇上巨大落石難以搬動。部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。