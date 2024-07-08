蘭陽媽祖文化節海陸遶境巡航 15日起開放1千名額報名優惠

宜蘭年度宗教盛事「2024蘭陽媽祖文化節」將於9月20日起一連舉行3天，今天由縣長林姿妙帶領負責主祀的南方澳南天宮人員、官員及民代，向媽祖獻香祈福，宣布提供1000個名額「乘風海上行腳蘭陽專屬優惠」，分成3天2夜與2天1夜，另有1日行腳方案，7月15日起開放報名。

有別於其他縣市的大型廟會行腳活動，「蘭陽媽祖文化節」採取海陸巡航，每年吸引成千上萬人參加。縣府民政處表示，今年以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，首日一早海巡隊伍在南方澳漁港集結，神尊起駕海上船行，隊伍將遶行宜蘭精神地標龜山島後，抵達烏石港入港舉行儀典；下午展開兩天半的陸巡遶境，以台9線公路為主軸往南，沿途前往各鄉鎮市宮廟參拜與發放平安符。

第1天晚間預計駐駕礁溪鄉，第2天駐駕羅東鎮，第3天回鑾南方澳南天宮舉辦回鑾科儀。

縣政府今年特別推出「乘風海上行腳蘭陽專屬優惠」限量1000個名額，報名參加活動跟著媽祖遶境3天，即加贈限量「2024 獨家媽祖衣帽及摺疊扇」，專屬優惠活動與尚海旅行社、台北國旅旅行社合作，7月15日起開放報名，參加者都有機會出海，也會穿插其他景點，詳情請上2024蘭陽媽祖文化節臉書粉絲專頁查詢。

縣長林姿妙表示，蘭陽媽祖文化節自2019年舉辦以來，至今已邁入第5年，結合廟會、鑽轎腳、陣頭薪傳觀摩、傳統藝文等民俗活動，同時開發限量平安符等特色商品，建立在地口碑，紛紛期待今年持續辦理，歡迎民眾一起來宜蘭作伙「迎媽祖、保平安」。