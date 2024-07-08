宜蘭童玩節周周「主題日」微笑羊駝將現身 快來與萌寵療癒互動

宜蘭國際童玩藝術節今年特別在活動期間每周推出「主題日」，有鑑於近來休閒農場的療癒萌寵大受歡迎，第一場主題日將邀請「羊駝（俗稱：草泥馬）」後天來到童玩節園區，擔任快閃男女主角，一對可愛的羊駝由專業人員帶領環繞園區，與遊客近距離互動，機會難得，千萬別錯過。

全世界90%以上的羊駝生活在南美洲，在台灣大多被當成療癒可愛寵物，牠們蓬鬆的軟毛及自然幅度的微笑上揚嘴角，讓人忍不住想要同框入鏡，向來都是休閒農場主題區人氣相當高的明星動物。

為了讓民眾認識動物生態，宜蘭童玩節與綠舞國際觀光飯店合作，7月10日下午3點到4點舉辦可愛動物「羊駝」快閃，由動物飼育人員帶著2隻超萌人氣寵物羊駝「可可」與「露露」，從童玩園區後方的魔方樂園繞行駁船區，最後到園區前方的寰宇廣場定點互動，有動物知識互動教學及有獎徵答，大小朋友可親近羊駝。

近來親子農場掀起熱潮，許多休閒農場和飯店都引進吸睛療癒動物，吸引住宿。縣政府今年也推出「宜蘭住宿童玩趣」振興方案，旅客宜蘭住宿單筆消費滿2000元，可兌換童玩節「入園憑證」，已兌換的紙本發票捐贈公益單位，盼促進旅宿觀光發展。

宜蘭童玩節從上午9點開園至晚上9點，從早玩到晚，建議遊客第一天到宜蘭造訪其他景點，住宿消費獲贈童玩節門票，隔天一早衝園區開心玩；另外一種玩法是，第一天先進入童玩節園區，入夜後舒服留在宜蘭住一晚，隔天造訪宜蘭相關景點，充實悠閒的兩天一夜小旅行。