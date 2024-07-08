規模最大2.7億太陽能光電屋頂 羅東運動公園籃球場率先啟用

戶外露天打球不方便，宜蘭縣政府教育處透過公私協力合作打造宜蘭及羅東運動公園光電屋頂，業者投資2.5億元與縣府編列近2千萬元預算，推動縣內經費規模最大的太陽能屋頂興建案，今天羅東運動公園籃球場先完工啟用，讓喜愛打球運動者不必日曬雨淋，縣府還能有綠能發電的回饋收益。

宜蘭及羅東運動公園籃球場光電屋頂標租案111年發包，由五路綠能有限公司投資2.5億元，加上縣府預算近2千萬元，興建宜蘭及羅東運動公園的光電屋頂，包含體育館與國運中心屋頂及16座籃球場，預計設置容量3700(kwp)峰瓩的太陽能光電系統，預估每年平均發電總量約達300萬度，相當於734戶家庭一年用電量，所生產的綠電收益並回饋宜蘭縣政府，10年總回饋金約166萬元。

體育場表示，羅東運動公園籃球場共6座今天先完工啟用，宜蘭運動公園籃球場10座，將於8月初啟用，為了提供民眾安全舒適、不畏風雨享受運動樂趣的場地，除非特殊情況，風雨球場全天開放，夜間照明開放至晚上10時。

縣長林姿妙表示，宜蘭雨天多，戶外活動運動受侷限，如今球場有了屋頂，大小朋友不論颳風下雨、風吹日曬，想要運動打球的時候就可以來到更方便、舒適的運動場地，對於這次公私協力興建太陽能光電屋頂及改善籃球場設施，還能提供做為綠能發電，一舉兩得。

縣政府還特別追加預算1928萬元，針對籃球場照明系統及球場鋪面一併更新，環境景觀煥然一新。教育處表示，這項工程歷經天候、天災的挑戰及民意溝通的歷程，提升設施與增加遮風避雨的運動空間，歡迎大家多加使用。 宜蘭規模最大2.5億元太陽能光電屋頂投資案，羅東運動公園的6座籃球場今天先完工啟用，不但有屋頂，避免日曬雨淋，還能提供綠能發電。 圖／宜蘭縣政府提供 宜蘭規模最大2.5億元太陽能光電屋頂投資案，羅東運動公園的6座籃球場今天先完工啟用，不但有屋頂，避免日曬雨淋，還能提供綠能發電。 圖／宜蘭縣政府提供