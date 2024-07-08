台東市衛生所再設計啟動 建置安心公衛示範場域

台東縣衛生局與台灣設計研究院共同推動「台東市衛生所再設計」，今天啟動施工，將建置安心的公衛環境，作為全縣其他鄉鎮衛生所的示範場域，工程預計明年初完工。

台東縣衛生局指出，為維持衛生所服務不中斷，採一、二館分區施工，並為確保民眾安全，施工期間衛生所出入口改由後門進出，不便之處請市民鄉親支持配合。

台東縣長饒慶鈴透過新聞稿表示，台東縣21萬人口中，台東市占了近一半，台東市衛生所為全縣服務人數最多的衛生所，也是市中心重要公衛醫療據點，於民國97年啟用至今，原為連接台東慢性病防治所的連棟建築，隨著慢防所裁撤後空間整併，加上業務工作逐年擴增，服務動線及空間現況已不符合功能要求。

台灣設計研究院推動「衛生所再設計」計畫，以建構一致且安心的公衛環境為目標，已成功在新北市數個衛生所落實導入，並獲多項國際獎項。台東縣政府與設研院展開合作交流，並以服務量最高的台東市衛生所作為示範場域，希望將衛生所再設計的成功經驗複製到台東，並拓展到各鄉鎮衛生所，提升公衛服務環境與品質。

台東縣衛生局長孫國平說明，這項計畫希望以設計改變衛生所公共服務場域，改善空間規劃與設施，進而提升服務品質，為鄉親提供更優質專業安心的公衛服務現場；工期180天，整體工程預計明年初完成，屆時台東市衛生所將以全新面貌服務市民。