花蓮大同大禮部落道路被震垮 直升機運怪手上山清落石

403地震後，位於太魯閣國家公園內的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，族人先搬運步道小石塊開路，卻遇上巨大落石難以搬動。部落購買二手小怪手要清落石，因山區道路崎嶇無法運送機具，在縣府、空勤總隊與太魯閣管理處的協助下，今天空勤直升機在太魯閣協助吊掛，盼族人早日回家。

太魯閣族大同大禮部落聯外道路為得卡倫步道及砂卡礑林道，地震導致邊坡巨石掉落壓垮步道，族人第一時間被直升機載送下山。族人決定要搶通部落道路，4月底先修繕通往大禮部落的得卡倫步道，徒手清除落石或做成階梯，打通山路。

不過要接著進入大同部落的砂卡礑林道災情慘重，沿線巨大落石有8、9處，有的巨石甚至比一層樓還高，部落想要運送小怪手上山清運石頭，請求縣府協助。

太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮說，2部落有30多戶居民，403地震後，還是有5、6戶族人會上山勘災，有山友得知部落要買怪手，紛紛自掏腰包集資，加上族人出的錢共105萬元，而縣府與鄉公所協調直升機運送，經2個多月準備，順利將機具吊掛運送上山。

李慧蓮說，直升機起飛點在峽谷橋下的臨時停車場，降落點在大同部落，怪手上去後，不但族人能立即修路，未來要是步道又坍方，也可及時處理。

太管處代理處長林忠衫指出，因直升機吊掛有限重，將怪手拆解成3個部分，分趟吊掛上去；同時太管處發包大同大禮林道緊急搶修工程，需120個工作天，大概3、4個月才能搶通。