快訊

別等油箱空了才加油！保護愛車 中油曝三NG行為：濕氣重地區注意

新青安房貸幫到誰？李同榮：三種人受益 年輕人深受其害

性騷鄭凱云和解內幕曝光！TVBS提1交換條件 保住「金雞母」江坤俊

花蓮大同大禮部落道路被震垮 直升機運怪手上山清落石

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
空勤直升機協助大同大禮部落吊掛怪手與物資，讓族人早日開通聯外道路。記者王思慧／攝影
空勤直升機協助大同大禮部落吊掛怪手與物資，讓族人早日開通聯外道路。記者王思慧／攝影

403地震後，位於太魯閣國家公園內的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，族人先搬運步道小石塊開路，卻遇上巨大落石難以搬動。部落購買二手小怪手要清落石，因山區道路崎嶇無法運送機具，在縣府、空勤總隊與太魯閣管理處的協助下，今天空勤直升機在太魯閣協助吊掛，盼族人早日回家。

太魯閣族大同大禮部落聯外道路為得卡倫步道及砂卡礑林道，地震導致邊坡巨石掉落壓垮步道，族人第一時間被直升機載送下山。族人決定要搶通部落道路，4月底先修繕通往大禮部落的得卡倫步道，徒手清除落石或做成階梯，打通山路。

不過要接著進入大同部落的砂卡礑林道災情慘重，沿線巨大落石有8、9處，有的巨石甚至比一層樓還高，部落想要運送小怪手上山清運石頭，請求縣府協助。

太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮說，2部落有30多戶居民，403地震後，還是有5、6戶族人會上山勘災，有山友得知部落要買怪手，紛紛自掏腰包集資，加上族人出的錢共105萬元，而縣府與鄉公所協調直升機運送，經2個多月準備，順利將機具吊掛運送上山。

李慧蓮說，直升機起飛點在峽谷橋下的臨時停車場，降落點在大同部落，怪手上去後，不但族人能立即修路，未來要是步道又坍方，也可及時處理。

太管處代理處長林忠衫指出，因直升機吊掛有限重，將怪手拆解成3個部分，分趟吊掛上去；同時太管處發包大同大禮林道緊急搶修工程，需120個工作天，大概3、4個月才能搶通。

秀林鄉長王玫瑰表示，過去族人希望有道路能上去，這幾年公所爭取預算，要開闢一條道路，原本要在4月中開工，沒想到發生地震，整條路都坍方，預定的路線也找不到，坡度也變得更陡，要施作道路相當困難。後來與族人討論後，未來將爭取興建流籠，讓族人運送物資上下山。

空勤直升機協助大同大禮部落吊掛怪手與物資，共分3趟上山。記者王思慧／攝影
空勤直升機協助大同大禮部落吊掛怪手與物資，共分3趟上山。記者王思慧／攝影
空勤直升機協助大同大禮部落吊掛物資，左起依序為第一大三隊飛行員趙強本、花蓮縣消防局長吳兆遠、秀林鄉長王玫瑰、太魯閣同禮部落協進會理事長李慧蓮、富世村長張文盛。記者王思慧／攝影
空勤直升機協助大同大禮部落吊掛物資，左起依序為第一大三隊飛行員趙強本、花蓮縣消防局長吳兆遠、秀林鄉長王玫瑰、太魯閣同禮部落協進會理事長李慧蓮、富世村長張文盛。記者王思慧／攝影
今天空勤直升機在太魯閣峽谷橋下的臨時停車場，協助大同大禮部落吊掛怪手與物資上山。記者王思慧／攝影
今天空勤直升機在太魯閣峽谷橋下的臨時停車場，協助大同大禮部落吊掛怪手與物資上山。記者王思慧／攝影

太魯閣國家公園 直升機 落石

延伸閱讀

太魯閣同禮部落路難行 空勤直升機吊掛小怪手上山

苗栗市垃圾場廢家具暫置區大火 警消申請直升機支援

台鐵用怪手移150噸巨石 最快明上午開放首班列車通行

清晨巨大落石砸斷台鐵鋼軌幸無傷亡 現場監控人員立功

相關新聞

基隆山崩路段修復邊坡 視狀況雙向封閉、每次不逾15分鐘

基隆市台2線北寧路潮境公園路段，6月3日因山壁崩塌交通中斷，6月10日搶通。公路局北區養護工程分局表示，今、明上午9點到...

大學分科測驗宜蘭考區11日開放查看試場 考生務必留意這幾點

大學入學分科測驗7月12、13日舉行，宜蘭考區位於國立宜蘭大學，11日下午2時至4時開放試場，考生可在規定時間內前往查看...

花蓮大同大禮部落道路被震垮 直升機運怪手上山清落石

403地震後，位於太魯閣國家公園內的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，族人先搬運步道小石塊開路，卻遇上巨大落石難以搬動。部...

白冷教會修士年邁凋零 東專師生樂當小幫手

天主教白冷外方傳教會來台70周年，瑞士籍神職人員陸續凋零，有感於歐思定修士年邁及人力有限，台東專科學校建築科及園藝科師生...

星期評論／花蓮人1條安全回家的路在哪？

長年住在都會地區的人，可能很難想像東部交通困境，早年蘇花公路不方便又危險，花東聯外運輸極度仰賴火車，但一票難求，每逢連假...

花蓮竹林橋災損封閉3年 下月將重建完工通行

花蓮玉里鎮竹林橋橋墩在2021年遭颱風大雨沖毀，縣府向中央爭取逾4200萬元經費，去年5月決定重建，除了將橋面原有的單線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。