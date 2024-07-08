基隆山崩路段修復邊坡 視狀況雙向封閉、每次不逾15分鐘

基隆市台2線北寧路潮境公園路段，6月3日因山壁崩塌交通中斷，6月10日搶通。公路局北區養護工程分局表示，今、明上午9點到下午4點30分辦理邊坡修復工程，會視需要雙向封閉，每次封閉不超過15分鐘，請用路人配合管制或提前改道。

北寧路在通往潮境公園的平浪橋頭山壁，6月3日下午2點半左右發生大面積山壁崩塌，造成2人受傷，9輛汽車、2輛機車受損。交通部長李孟諺、基隆市長謝國樑多次前往勘災。公路局和北區養護工程分局、基隆工務段連日搶修，原訂6月11日重新通車，後來提前在6月10日下午通車。

山崩路段開放通車時，公路單位在靠山坡側有堆放混凝土塊，並設置寬6公尺的緩衝區，防護行車安全。雙向各1線車道因為寬度從3.5公尺減為3公尺，時速限25公里，後續還會再施作坡面穩固工程。