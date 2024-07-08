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太魯閣同禮部落路難行 空勤直升機吊掛小怪手上山

中央社／ 花蓮縣8日電

太魯閣國家公園境內大同、大禮部落，因強震造成聯外道路多處坍方，雖目前已可由得卡倫步道階梯通行，但物資運送困難；經各單位協調，空勤直升機今天吊掛1台小怪手上山。

上午直升機利用太魯閣國家公園內的峽谷橋下方臨時停車場降落，吊掛小怪手載送上山，部落居民、秀林鄉長王玫瑰、太魯閣國家公園管理處代理處長林忠杉、花蓮縣消防局長吳兆遠等人均到場關心。

吳兆遠告訴中央社記者，空勤直升機通常出勤協助發生山難的山友，今天比較特別，因部落受限路況給予支援；直升機載重上限1000公斤，小怪手約1800公斤，加上油料、相關配備，因此拆解開分3趟次，同時向軍方借用專業吊掛網及專業教官，確保載送安全。

林忠杉接受媒體聯訪表示，感謝空勤協助吊掛，分3趟將機具載送上山，安排太管處人員在山上協助組裝，地面也有人員支援協助，未來將與同禮部落自然生態自治協進會合作更愉快，相關搶救更順利。

太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮說，小怪手約新台幣105萬元，經由募款和族人出資湊足，感謝來自山友、亞泥公司的熱心支持，以及縣府和鄉公所協調出動直升機幫忙，非常高興終於將小怪手運送上山。

李慧蓮指出，自4月3日發生地震至今，部落山區道路尚未完全修復，有了機具以後，部落族人可自行修路，未來同禮林道若發生坍方破損，就可以及時處理。

王玫瑰接受媒體聯訪表示，同禮部落約有30戶居民，當地在海拔800、900公尺山上，此次受0403地震影響山區生活狀況慘，但族人不放棄希望，這次先由空勤直升機運送一台小怪手，希望可以協助解決物資運送問題。

秀林鄉大同、大禮部落位於砂卡礑溪谷與清水大山之間，生態資源豐富，部落無公路可通達，以步道對外聯絡。

太魯閣國家公園 山友 直升機

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