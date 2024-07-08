白冷教會修士年邁凋零 東專師生樂當小幫手

天主教白冷外方傳教會來台70周年，瑞士籍神職人員陸續凋零，有感於歐思定修士年邁及人力有限，台東專科學校建築科及園藝科師生投入社區服務，協助教會完成庭院植物調查報告、培訓專業導覽志工，盼能減輕教會負擔。

西元1953年，白冷外方傳教會瑞士茵夢湖總會派駐神父、修士來台東傳福音，興建學校、醫院、創辦幼兒園及職訓中心，其中「公東高工聖堂大樓」入選世界重要現代建築，「天主教白冷外方傳教會」教堂列為歷史建築。

東專推動「白冷會台灣區會會院文化及生態培力計畫」，園藝科主任吳榮彬帶領學生調查傳教會園區的生態環境，從場域勘查、採樣調查、植物鑑定及名錄撰寫，協助教會完成植物名錄資料表。

東專老師顧超光指出，白冷會來台的神職人員之中，41位神父、5位修士在台東服務，目前只剩吳若石神父及歐思定修士，兩人皆年逾80歲，由歐修士負責會院導覽工作。

有感於此，今年2月起，東專建築科師生、校友及白冷會志工受訓加入導覽志工行列，課程涵蓋白冷會瑞士總會與台灣淵源、台東拓墾歷程、會院歷史文化及建築特色、藝術福傳、會院展覽的文物等內容。