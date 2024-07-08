聽新聞
test
0:00 / 0:00

星期評論／花蓮人1條安全回家的路在哪？

聯合報／ 本報記者王燕華
花蓮地區因對流雲系發展旺盛，連續多日降下大豪雨，造成台9線蘇花公路崇德段多處土石流。圖／公路局提供
花蓮地區因對流雲系發展旺盛，連續多日降下大豪雨，造成台9線蘇花公路崇德段多處土石流。圖／公路局提供

長年住在都會地區的人，可能很難想像東部交通困境，早年蘇花公路不方便又危險，花東聯外運輸極度仰賴火車，但一票難求，每逢連假，全家動起來熬夜搶票，若沒訂到票，只能擠在悶熱車廂站3、4個小時回家。近年台鐵購置新列車、改善票務系統，火車票變得好買了，一場大地震將東部交通的脆弱震出原形，土石泥流、動輒百噸巨石阻斷歸鄉路，花東人還是要問：「一條安全回家的路到底在哪裡？」

花蓮最重要的聯外道路只有3條，台9線蘇花公路、台8線中橫公路以及鐵路北迴線。地震過後，兩條公路柔腸寸斷，即使公路單位努力搶通、復建，過了3個月，落石隱患仍在，也為了災修需求，還在分時段管制。

公路難行，總還有鐵路吧？短短幾周，鐵路北迴線已多次受到泥流、巨大落石侵害，上月21日還發生EMU3000型新自強號列車衝撞土石流，連同司機在內9人受傷，讓行政院長卓榮泰都得為此鞠躬道歉，深夜自問「是不是能多做一點？」

中央政府口口聲聲要改善東部交通，但是從蘇花高、蘇花替、蘇花改到蘇花安，蘇花公路的安全改善總像擠牙膏一樣，就像2010年10月梅姬颱風來襲，台9線蘇花段多處坍方中斷，一輛搭載創意旅行社旅行團的遊覽車遭落石擊中後墜崖，造成26人死亡，今年0403地震亦如是，非得等到發生重大事故，用血淚才能讓政府看到花東人對交通安全的渴求。

這麼多年過去，花蓮聯外公路仍是每走一步都要面臨落石威脅，連搭火車也得提心吊膽，「給花蓮人一條安全的路」聽起來像是老掉牙口號，卻是花蓮人最卑微請求。

花蓮 落石 蘇花公路

延伸閱讀

花蓮竹林橋災損封閉3年 下月將重建完工通行

fūjō花蓮首間米其林廚師坐鎮Fine Dining 五位女力團隊打造日式空間有機食材饗宴

延續夏戀嘉年華熱度 花蓮商圈業者盼暑假活動吸引人潮

小暑好悶熱！花蓮知卡宣戲水設施清涼好玩 首日近5千人入園

相關新聞

星期評論／花蓮人1條安全回家的路在哪？

長年住在都會地區的人，可能很難想像東部交通困境，早年蘇花公路不方便又危險，花東聯外運輸極度仰賴火車，但一票難求，每逢連假...

花蓮竹林橋災損封閉3年 下月將重建完工通行

花蓮玉里鎮竹林橋橋墩在2021年遭颱風大雨沖毀，縣府向中央爭取逾4200萬元經費，去年5月決定重建，除了將橋面原有的單線...

傳承百年土鳳梨 宜蘭「二湖鳳梨」香甜口感佳搶鮮上市

宜蘭縣員山鄉二湖鳳梨是北台灣唯一的鳳梨生產專業區，當地農民從日治時期栽種至今，量少質佳，果肉纖細，平均甜度15度以上，最...

台東蘭嶼垃圾場悶燒冒白煙 連燒4天未停歇

近日高溫炎熱，台東縣蘭嶼鄉立垃圾衛生掩埋場7月4日深夜起火至今未停，雖然不再有火苗竄出，不過垃圾堆持續悶燒，並不停冒出白...

延續夏戀嘉年華熱度 花蓮商圈業者盼暑假活動吸引人潮

花蓮夏戀嘉年華昨天壓軸邀請熱門樂團「告五人」，主持人喊出現場有3萬人，東大門夜市也出現人潮；為延續觀光熱潮，縣府陸續推出...

來去稻田放風吹 宜蘭冬山風箏節都會童難得初體驗

宜蘭冬山鄉被譽為「風箏的故鄉」，以前人割完稻子，偌大稻田成為放風箏絕佳場所，冬山鄉公所為重現往日農村情景舉辦「風箏節嘉年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。