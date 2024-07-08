星期評論／花蓮人1條安全回家的路在哪？

長年住在都會地區的人，可能很難想像東部交通困境，早年蘇花公路不方便又危險，花東聯外運輸極度仰賴火車，但一票難求，每逢連假，全家動起來熬夜搶票，若沒訂到票，只能擠在悶熱車廂站3、4個小時回家。近年台鐵購置新列車、改善票務系統，火車票變得好買了，一場大地震將東部交通的脆弱震出原形，土石泥流、動輒百噸巨石阻斷歸鄉路，花東人還是要問：「一條安全回家的路到底在哪裡？」

花蓮最重要的聯外道路只有3條，台9線蘇花公路、台8線中橫公路以及鐵路北迴線。地震過後，兩條公路柔腸寸斷，即使公路單位努力搶通、復建，過了3個月，落石隱患仍在，也為了災修需求，還在分時段管制。

公路難行，總還有鐵路吧？短短幾周，鐵路北迴線已多次受到泥流、巨大落石侵害，上月21日還發生EMU3000型新自強號列車衝撞土石流，連同司機在內9人受傷，讓行政院長卓榮泰都得為此鞠躬道歉，深夜自問「是不是能多做一點？」

中央政府口口聲聲要改善東部交通，但是從蘇花高、蘇花替、蘇花改到蘇花安，蘇花公路的安全改善總像擠牙膏一樣，就像2010年10月梅姬颱風來襲，台9線蘇花段多處坍方中斷，一輛搭載創意旅行社旅行團的遊覽車遭落石擊中後墜崖，造成26人死亡，今年0403地震亦如是，非得等到發生重大事故，用血淚才能讓政府看到花東人對交通安全的渴求。

這麼多年過去，花蓮聯外公路仍是每走一步都要面臨落石威脅，連搭火車也得提心吊膽，「給花蓮人一條安全的路」聽起來像是老掉牙口號，卻是花蓮人最卑微請求。