基市五師職涯講座將登場 亷貴晶想讓更多人認識建築師

基隆市家長總會暑期開辦「五師職涯講座」，13日下午在信義國小登場，安排報名參加的國、高中生，當面與律師、醫師、牙醫師、中醫師及建築師座談，聽五師分享執業經驗，全程參與由總會頒發參與證明書。

出席這場講座的五師代表，分別是基隆市中醫師公會理事長張子瑜、基隆市建築師公會理事長亷貴晶、基隆市醫師公會理事長王俊傑、基隆律師公會理事長鄭曄祺、基隆市牙醫師公會第32屆理事長蔡志明。

亷貴晶說，建築師的工作是設計出建築物的各種不同階段樣態，從平地到新建和增修改建，包含景觀、室內、補強、綠建築、智慧建築、無障礙、都市更新等各種業務專業技術協助，並整合五大管線、空調、消防、結構、大地、土木等建築專業人士。

一般民眾較少有機會接觸到建築師，亷貴金說，她很高興能有機會和國、高中生分享工作體驗，希望能讓民眾更加認識建築師的工作內容，一起為建設及發展基隆這座城市共同努力。

亷貴晶表示，基隆市建築師公會上月底也主辦「2024空間論壇：水水基隆──海洋城市空間記憶」活動，基隆雨水聞名全台，水的發音與美的台語發音相近，「水水」可體現看到基隆的美，是城市景觀發展重點，也作為公會推動空間論壇的方向。

亷貴晶認為，基隆市是北台灣國際港口，北北基桃首都生活圈提供海運、觀光重要的國際港灣。基隆的經濟發展形塑海洋城市空間幾個議題，從早期鐵路運輸到港邊等，提供各種產物輸出口，也影響整個市中心各種公共設施、道路系統、城市建設發展，因此現階段拋出海洋城市空間記憶，提供一個討論論述方向。

參與這場論壇並擔任主持人的「建走大叔」吳宜晏說，今年2月中旬與亷貴晶閒聊，談到想在基隆邀集各界專業人士舉辦空間論壇。經過幾次面談交流，定調以「水水基隆」做為活動主題，並公開招募及邀請各界專業人士參與，安排25人各以5分鐘上台分享心中的「水水基隆」。