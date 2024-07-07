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花蓮竹林橋災損封閉3年 下月將重建完工通行

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮竹林橋是玉里高寮通往竹林及赤科山的重要聯絡橋梁，卻在3年前風災毀損，縣府決定原址重建，縣長徐榛蔚（右一）日前到場視察進度。圖／花蓮縣政府提供
花蓮竹林橋是玉里高寮通往竹林及赤科山的重要聯絡橋梁，卻在3年前風災毀損，縣府決定原址重建，縣長徐榛蔚（右一）日前到場視察進度。圖／花蓮縣政府提供

花蓮玉里鎮竹林橋橋墩在2021年遭颱風大雨沖毀，縣府向中央爭取逾4200萬元經費，去年5月決定重建，除了將橋面原有的單線道拓寬成雙線道，橋柱設計上融入金針花意象，工程預計8月完工通車。

竹林橋是玉里高寮通往竹林及赤科山的重要聯絡橋梁，舊竹林橋於1991年竣工，總長約83公尺，橫跨高寮溪。2021年10月圓規颱風外圍環流帶來豪雨，雨水沖刷河道，造成橋墩基礎掏空裸露、不均勻沉陷，橋面版也下陷斷裂，在封閉禁用後，農業處暫時在溪底施作便道通行。

農業處於2022年，獲得行政院公共工程委員會經費4216萬元，在原址重建竹林橋，完成地質鑽探、規畫設計、中央審查及地方說明會等，工程在2023年發包、同年5月動工，預計今年8月開放通行。

縣長徐榛蔚日前到工地視察工作進度，她說，竹林橋為當地居民賴以為生的交通要道，卻受颱風影響斷裂無法通行，施工期間多次到現場關心施工情形及進度，並責請農業處在安全無虞前提下，督導施工廠商，也要求工程人員加強全面檢視橋梁主體結構，確保用路人安全。

農業處長陳淑雯指出，竹林橋舊橋寬度僅4.2公尺，重建後的橋面寬度將增加至9公尺，有雙線車道；橋梁全長90公尺，設置3管式護欄及路燈，讓民眾通行更加便利安全。另橋梁南北兩側橋柱融入地方特色，以在地農產品金針花為主題，盼能發展成花蓮別具特色的觀光大道。

花蓮玉里鎮竹林橋橋墩在2021年遭颱風大雨沖毀，縣府決定原址重建，工程預計8月完工通車，縣長徐榛蔚（左二）日前到場視察進度。圖／花蓮縣政府提供
花蓮玉里鎮竹林橋橋墩在2021年遭颱風大雨沖毀，縣府決定原址重建，工程預計8月完工通車，縣長徐榛蔚（左二）日前到場視察進度。圖／花蓮縣政府提供

圓規颱風 橋梁 花蓮

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