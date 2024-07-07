花蓮竹林橋災損封閉3年 下月將重建完工通行

花蓮玉里鎮竹林橋橋墩在2021年遭颱風大雨沖毀，縣府向中央爭取逾4200萬元經費，去年5月決定重建，除了將橋面原有的單線道拓寬成雙線道，橋柱設計上融入金針花意象，工程預計8月完工通車。

竹林橋是玉里高寮通往竹林及赤科山的重要聯絡橋梁，舊竹林橋於1991年竣工，總長約83公尺，橫跨高寮溪。2021年10月圓規颱風外圍環流帶來豪雨，雨水沖刷河道，造成橋墩基礎掏空裸露、不均勻沉陷，橋面版也下陷斷裂，在封閉禁用後，農業處暫時在溪底施作便道通行。

農業處於2022年，獲得行政院公共工程委員會經費4216萬元，在原址重建竹林橋，完成地質鑽探、規畫設計、中央審查及地方說明會等，工程在2023年發包、同年5月動工，預計今年8月開放通行。

縣長徐榛蔚日前到工地視察工作進度，她說，竹林橋為當地居民賴以為生的交通要道，卻受颱風影響斷裂無法通行，施工期間多次到現場關心施工情形及進度，並責請農業處在安全無虞前提下，督導施工廠商，也要求工程人員加強全面檢視橋梁主體結構，確保用路人安全。