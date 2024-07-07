傳承百年土鳳梨 宜蘭「二湖鳳梨」香甜口感佳 搶鮮上市
宜蘭縣員山鄉二湖鳳梨是北台灣唯一的鳳梨生產專業區，當地農民從日治時期栽種至今，量少質佳，果肉纖細，平均甜度15度以上，最近鳳梨搶鮮上市，縣長林姿妙促銷在地優質農產，愛吃鳳梨的消費者把握最佳採購期，錯過就只能等明年了。
員山鄉二湖地區的鳳梨栽培面積只有20公頃，屬於「開英種」土鳳梨。林姿妙表示，二湖地區鳳梨栽培自日據時代開始，傳承4代，鳳梨粒頭不大，但果肉纖維細緻，保有傳統鳳梨香甜又帶點微酸的美妙滋味，深受市場喜愛，即使各地不斷推出新的新品種，二湖鳳梨歷久不衰，熱銷長紅逾百年。
員山鄉農會游長峰總幹事說，二湖鳳梨年產量約400公噸，主要產季為每年7至8月，是北台灣唯一的鳳梨生產專業區，鳳梨富含豐富的維生素、酵素及膳食纖維，有助腸胃蠕動消化及提振食慾；今年天公作美，氣候適宜，給了二湖鳳梨絕佳成長環境，品質較往年高出許多，平均甜度15度以上。
縣政府農業處為確保消費者安全，在農糧署東區分署、花蓮區農業改良場、農會及縣政府共同輔導下，強化鳳梨用藥安全及農藥殘留檢測，今年度參加檢驗農藥殘留檢驗的農友全數農藥殘留未檢出，消費者可安心選購。
農業處建議消費者選購鳳梨時，留意外表是否完整、沒裂痕，並用手輕拍果實，有厚重紮實聲音就是好鳳梨，欲訂購者請洽詢員山鄉農會（03）9222161轉22，或至員山鄉湖西村二湖鳳梨生產專區，沿路有果農自產自銷，每台斤40至50元。農會也輔導產銷班開發鳳梨副產品，例如鳳梨汁、鳳梨冰沙、鳳梨冰棒、鳳梨豆腐乳、醬鳳梨等伴手禮。
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