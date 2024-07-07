花蓮震後土石裸露重創自然 彈弓遠射種籽球療癒大地

0403地震後，太魯閣國家公園受創嚴重，蘇花公路同樣因地震、雨水沖刷，常落石、土石流；慈濟大學2教授發起製作種籽球，用彈弓將種籽球射到較遠、較高裸露岩壁土石中，盼加速大地療癒。

慈濟大學通識教育中心教授邱奕儒今天告訴中央社記者，大自然雖有天災，但本來就有療瘉過程，只要時間夠長，最後會讓荒地變回森林；雖然可以用直升機或其他方法撒播種籽，但由民眾親自參加，不只療癒大地，也療癒了自己。

邱奕儒說，與張木林（阿財）老師一起合作，阿財是植物專家，他帶領志工大量搜集可快速修復荒地的原生種先驅植物，並且向太魯閣國家公園志工們解說種籽球的製作，「與長年在太魯閣國家公園解說員夥伴互動，可以感受到這場地震不只讓國家公園山林變色，也讓他們內心中有一股說不出的哀痛。」

邱奕儒指出，地震後加上近日大雨，太魯閣國家公園內出現大量崩塌地，如果沒有快速用原生物種覆蓋，一些超級強勢外來種，如銀河歡、小花曼澤蘭等就會快速佔領；之後，國家公園又得花很多錢來清除這些外來種植物。

張木林接受中央社記者電話訪問表示，山林崩塌，為了救災，工程單位會以水泥結構加以穩定，再以外來草種密密麻麻種植猶如貼膏藥一般；其實，太魯閣國家公園就是陡峭、原石的景觀資源，因此植生復育必須謹慎，希望恢復原來樣貌。

張木林說，帶領學生與志工都在北區尋找原生種籽，經處理後，昨天撒播上千萬顆種籽，因為不是開花結果時期，確實花費一些時間搜集，這一次用杜虹花、密花苧麻、長葉苧麻、駁骨丹、棕葉蘆5種植物，將會持續收集到年底。

「昨天在崩塌嚴重的崇德隧道口潑撒種籽球，同時，我們也使用彈弓將種子球射到較遠、較高的地方。很多人只有小時候玩過彈弓，沒想到也可以用來幫忙生態修復。」邱奕儒說，昨天志工、工作人員等約50人參與，這也啟發出未來新旅遊型態，大家到風景區，不僅是看風景、留垃圾，而是以學習參與心態到景區遊憩，身體力行幫助重建大自然的生命力。