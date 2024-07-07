延續夏戀嘉年華熱度 花蓮商圈業者盼暑假活動吸引人潮

花蓮夏戀嘉年華昨天壓軸邀請熱門樂團「告五人」，主持人喊出現場有3萬人，東大門夜市也出現人潮；為延續觀光熱潮，縣府陸續推出紅面鴨FUN暑假、原住民聯合豐年節等活動。有商圈業者表示，現在大多是在地民眾觀光，外地人仍少，盼接下來的暑假活動能刺激地方經濟。

觀光處長張志翔指出，花蓮暑假活動豐富，7月13至8月11在壽豐鄉鯉魚潭的「花蓮紅面鴨FUN暑假」，展出守護部落的貓頭鷹、花蓮縣鳥朱鸝、觀光大使紅面鴨，每周日安排國際舞鈴劇場演出，周周還有精彩星空煙火秀及場次限定的無人機秀，邀請大小朋友活動期間到場欣賞表演。

花蓮鯉魚潭商圈協會理事長林盈裕無奈地說，地震後商圈可以說是損失非常慘重，住宿、餐廳都沒有客人，之前4月至5月有螢火蟲季，原本往年都有外地旅客前來欣賞，但前往的都是在地的民眾，外地人卻很少，好不容易撐到暑假旺季，希望「紅面鴨FUN暑假」吸引遊客到鯉魚潭走走，刺激地方觀光經濟。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，今天住房率1成8、遠低於2成，代表旅客對於交通的信心還不足夠；交通不便也影響團客，根據觀光署統計，一個月團客僅有45團、約1千人，即使演唱會人很多，不過外地人還是較少，盼接下來縣府各大活動能提升旅客訪花意願。