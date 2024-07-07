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延續夏戀嘉年華熱度 花蓮商圈業者盼暑假活動吸引人潮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮夏戀嘉年華邀請許多樂團表演，吸引不少年輕人前往欣賞。記者王思慧／攝影
花蓮夏戀嘉年華邀請許多樂團表演，吸引不少年輕人前往欣賞。記者王思慧／攝影

花蓮夏戀嘉年華昨天壓軸邀請熱門樂團「告五人」，主持人喊出現場有3萬人，東大門夜市也出現人潮；為延續觀光熱潮，縣府陸續推出紅面鴨FUN暑假、原住民聯合豐年節等活動。有商圈業者表示，現在大多是在地民眾觀光，外地人仍少，盼接下來的暑假活動能刺激地方經濟。

觀光處長張志翔指出，花蓮暑假活動豐富，7月13至8月11在壽豐鄉鯉魚潭的「花蓮紅面鴨FUN暑假」，展出守護部落的貓頭鷹、花蓮縣鳥朱鸝、觀光大使紅面鴨，每周日安排國際舞鈴劇場演出，周周還有精彩星空煙火秀及場次限定的無人機秀，邀請大小朋友活動期間到場欣賞表演。

花蓮鯉魚潭商圈協會理事長林盈裕無奈地說，地震後商圈可以說是損失非常慘重，住宿、餐廳都沒有客人，之前4月至5月有螢火蟲季，原本往年都有外地旅客前來欣賞，但前往的都是在地的民眾，外地人卻很少，好不容易撐到暑假旺季，希望「紅面鴨FUN暑假」吸引遊客到鯉魚潭走走，刺激地方觀光經濟。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，今天住房率1成8、遠低於2成，代表旅客對於交通的信心還不足夠；交通不便也影響團客，根據觀光署統計，一個月團客僅有45團、約1千人，即使演唱會人很多，不過外地人還是較少，盼接下來縣府各大活動能提升旅客訪花意願。

觀光處表示，7月19日到21日有全國最盛大的「太平洋南島聯合豐年節」，8月10日、9月28日還有浪漫的「星光音樂會」，接著有金針花季等各項觀光活動。到花蓮旅遊可享縣府及中央旅遊雙重補助，自由行住宿不分平日假日，每房補助折1千元，再抽特斯拉及機票等，歡迎旅客來觀光。

花蓮夏戀嘉年華吸引許多人前往欣賞表演，演唱會旁邊的東大門夜市也出現人潮。記者王思慧／攝影
花蓮夏戀嘉年華吸引許多人前往欣賞表演，演唱會旁邊的東大門夜市也出現人潮。記者王思慧／攝影

花蓮 豐年節

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