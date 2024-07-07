來去稻田放風吹 宜蘭冬山風箏節都會童難得初體驗

宜蘭冬山鄉被譽為「風箏的故鄉」，以前人割完稻子，偌大稻田成為放風箏絕佳場所，冬山鄉公所為重現往日農村情景舉辦「風箏節嘉年華」，吸引很多沒放過風箏的孩子，首次感受在田間奔跑放風箏的樂趣，今天從上午11點到下午5點，在三奇美徑安排5場特技風箏秀，歡迎帶孩子去風箏。

冬山鄉三奇美徑四周沒有電線桿，一望無際的稻田及線條蜿蜒的鄉間小路，被譽為宜蘭版的伯朗大道。冬山鄉長林峻輔表示，「這樣的體驗只有在冬山鄉才有」，每年六、七月稻田收割後，田泥曬乾，以前的孩子沒有3C遊戲，午后就在稻田裡放風箏，三奇美徑是宜蘭放風箏的好場所，鄉公所這兩天舉辦「風箏節嘉年華」，歡迎大人帶著大小朋友來放風箏，感受大自然美好。

鄉公所表示，預估今天下午有風，風箏應該都可以飛上天，這次風箏嘉年華活動的主題是「與神同行」，創作很多神明造型的風箏例如三太子、神農大帝、千里眼、順風耳風箏，而且延續冬山熱氣球的「媽祖」造型球熱潮，更有地景藝術風箏供民眾拍照打卡。

很多都會區孩子沒在稻田跑跳的經驗，更別說在田間放風箏，昨天首日活動中吸引很多外地遊客帶著小朋友前來體驗，更有整輛遊覽車開到會場附近，遊客欣賞天空中各種造型不同的風箏交織出美麗畫面。