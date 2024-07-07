台東鐵花燈之祭開幕 漫步月球且跟月亮合影不用花錢

台東鐵花新聚落第二季「鐵花燈之祭」昨晚點燈，正式對外亮相。台東縣府指出，此次燈祭以「璀璨星際」為主題，共規畫太空忘憂、月之魅影、行星圓舞、12星座長廊及流星隧道等五大展區，6公尺高的巨大月球可以近距離合影，不再舉頭望月、遙不可及。

鐵花燈之祭第一季「繁花盛宴」在4月至6月舉辦，經電信人流統計，參觀人次突破100萬，第二季「璀璨星際」登場，預計展至9月30日。

縣府指出，「璀璨星際」是以月之魅影為主題，現場布置6公尺高的巨大月球模型，民眾可以近距離跟月球合影。「太空忘憂」則有一個超萌太空人遙望月球，猶如帶領民眾在浩瀚星空中展開太空之旅。

「行星圓舞曲」設計八大行星環繞太陽，營造太陽系漫步感覺。「流星隧道」彷彿時空之門緩緩流動，「12星座長廊」則是布置猶如漫步在12星座的投影廊道。