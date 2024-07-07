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宜蘭童玩節開幕首日湧入2萬人創新高 帶動周邊旅宿住房

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
童玩節首日入園人數創近年新高，童玩節護照預購數也超過去年，是403地震後的一劑強心針。記者陳敬丰／攝影
童玩節首日入園人數創近年新高，童玩節護照預購數也超過去年，是403地震後的一劑強心針。記者陳敬丰／攝影

宜蘭國際童玩藝術節昨天登場，有民眾天還未亮就到門口排隊等入場，下午也有車流排隊，統計開幕第一天衝上2萬多遊客數，創下2019年以來的開幕首日人數新高；附近民宿業者先前受到地震影響，生意超級慘，昨天終於迎來客人，希望藉由童玩節持續帶動消費。

宜蘭各地昨天有多項大型活動舉行，除了童玩節之外，蘇澳地區有廟會、冬山鄉有風箏節嘉年華、宜蘭市有紙風車劇團演出、礁溪鄉有夏戀礁溪，礁心一夏等旗艦活動，縣內交通疏運的國光號司機開車塞在路上，大熱天的電動巴士還要充電，險些延誤班次時間。

至於住宿狀況，宜蘭縣民宿協會總幹事林佳民表示，受到4、5月花蓮地震及連震影響，宜蘭業者就連周六日都還接不到一組客人，近來時序進入7月且有大型活動助攻，目前人氣雖無法辦法馬上回到去年狀況，不過已經比6月份好很多。

林佳民說，這次童玩節設施創新也好玩，昨天下午3點多童玩節開幕時，他看到還有不少車輛在門口排隊等著要入園，帶動周邊住房，有些民宿業者昨天滿房，在網路群組詢問其他業者是否還有空的房間可以釋出給客人。

國際童玩節昨天在冬山河親水公園登場，一早尚未開園，門口就湧入排隊等候入場的人車，這次縣政府文化局規劃創新的水陸空遊戲設施，並邀請18個國家、23個支國外民俗團隊與亮點團隊等演出，內容精彩，開園首日湧入2萬717人次入園，創下2019年以來的新高；童玩護照預購賣出3萬8800份，遠超過去年。

住房群聚效應以冬山河親水公園附近的五結鄉及冬山鄉為主，位於礁溪鄉地區旅宿業大致3成住房率，仍不如去年。高公局坪林行控中心統計昨天從國5雪隧到宜蘭車流量大約接近4萬輛次，與上周六差距不大，有些是1日遊客人，未留在宜蘭住宿。

宜蘭童玩節開園首日湧入2萬717人次入園，創下2019年以來的新高，童玩護照預購賣出3萬8800份，遠超過去年。圖／縣府提供
宜蘭童玩節開園首日湧入2萬717人次入園，創下2019年以來的新高，童玩護照預購賣出3萬8800份，遠超過去年。圖／縣府提供
宜蘭童玩藝術節主舞台的馬戲特技表演，與遊客互動。圖／縣府提供
宜蘭童玩藝術節主舞台的馬戲特技表演，與遊客互動。圖／縣府提供
宜蘭國際童玩藝術節7公尺寬的彩虹滑道。圖／縣府提供
宜蘭國際童玩藝術節7公尺寬的彩虹滑道。圖／縣府提供
宜蘭童玩節昨天開幕，帶動周邊住房率。本報資料照
宜蘭童玩節昨天開幕，帶動周邊住房率。本報資料照
宜蘭童玩藝術節主舞台的馬戲特技表演。圖／縣府提供
宜蘭童玩藝術節主舞台的馬戲特技表演。圖／縣府提供
夏日炎炎，不少民眾到童玩節水域區域享受太陽下戲水的樂趣。記者陳敬丰／攝影
夏日炎炎，不少民眾到童玩節水域區域享受太陽下戲水的樂趣。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 民宿 童玩節

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