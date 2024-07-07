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基隆沙灣舊公車處 打造音樂城

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆沙灣園區內的舊公車處由必應創造公司進駐，引進藝文展演、文創展覽及音樂表演活力。圖／基隆市政府提供
基隆沙灣園區內的舊公車處由必應創造公司進駐，引進藝文展演、文創展覽及音樂表演活力。圖／基隆市政府提供

基隆要塞司令部後，基隆市府再將沙灣園區內的舊公車處等場域整建後委外經營，前天起由必應創造公司進駐，引進藝文展演、文創展覽及音樂表演活力，希望成為基隆在地的文化娛樂和藝術體驗場域，3樓為可容納250人的小型LIVE HOUSE，未來周末將辦各類音樂演出。

市府2017年起推「大基隆歷史場景再現整合計畫」，縫合東岸大沙灣地區被道路、建物及軍港切割的歷史斷片，舊公車處前身是「基隆乘合自動車株式會社」辦公室舊址，後來成為基隆「市營巴士」，緊鄰清法戰爭紀念園區及大沙灣石圍遺構考古現場，極具歷史價值。

整建後3層樓占地約300坪，必應創造新創長陳皆理表示，1樓規畫為開放期間限定主題商店；2樓提供「多功能」展演空間，包括繪畫、攝影、收藏等靜態展覽及舉辦各類論壇、專業講座；3樓可辦各類型音樂演出。

文化觀光局長江亭玫說，委託必應創造進駐沙灣歷史文化園區內的舊公車處、要塞司令官邸及校官眷舍，相信必應創造會以他們的豐富經驗，成功將沙灣園區打造成一個融合音樂、生活、文創的多功能園區。

沙灣歷史文化園區包括基隆要塞司令官邸、校官眷舍及舊公車處等建築。其中要塞司令官邸及要塞司令部校官眷舍皆於2006年指定為市定古蹟，並於2020年修復完成。「司令官邸」為現存少數且規模大的日據時期私人住宅；「校官眷舍」則是1930年代基隆地區軍事要塞建築群之一，為目前少數僅存的日式宿舍建築。

基隆 官邸 音樂

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