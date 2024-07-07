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花縣府編10億元發縣民消費券 最快8月上路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣震後觀光不振，縣府編列10億元打算普發縣民消費券，帶動消費。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣震後觀光不振，縣府編列10億元打算普發縣民消費券，帶動消費。圖／花蓮縣政府提供

花蓮震災後3個月已重創觀光，縣府為擴大內需提振經濟，編列10億元，要普發縣民限時、限定花蓮使用的振興消費券，追加預算案已送縣議會，最快8月上路。

觀光是花蓮產業領頭羊，地震發生後遊客不來，百業蕭條，原本期待暑假商機，也因月初蘇花公路台鐵北迴線多次落石、土石流阻斷，嚴重打擊外界旅遊信心。旅宿業統計，7月至今訂房率不到2成，只剩去年同期的4分之1。

為了擴大內需，縣府提出「普惠經濟」想法，追加編列10億元預算，普發縣民振興消費券，以小面額為主，實際金額待定。縣府表示，已送縣議會預計這個月下旬審議，若順利獲得通過並核定，最快8月可以上路，振興消費券是發給設籍的32萬縣民，限時在花蓮縣境內使用，擴大所有鄉親收入。

縣府行政暨研考處長吳昆儒說，除10億元的振興消費券，還有針對傳統市場發放的「市集加倍券」，預算規模7000萬，其中5000萬向中央爭取，另外第二預備金、縣府觀光處預算各1000萬。

「絕對支持。」國民黨花蓮縣議會黨團書記長吳東昇表示，震後花蓮經濟受到很大影響，縣府發放振興消費券是對的，但務必要縝密規畫，花10億元一定要發揮加成的效果，讓效益極大化。

民進黨縣議會黨團總召張美慧說，好的政策民進黨一定支持，不過縣府對於振興消費券的執行方式和發放對象要講清楚說明白，不要讓外界覺得只是在大撒幣。

花蓮縣議會無黨政團聯盟總召楊華美認為，震後包括重建、振興都十分重要，縣府須盤點可用資源並適當分配，分析效益，妥善規畫。

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