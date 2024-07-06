小暑好悶熱 花蓮知卡宣戲水設施清涼好玩近5千人入園

今天是「小暑」，花蓮知卡宣綠森林親水公園夏日戲水活動登場，清涼好玩的各項戲水設施為民眾消暑，首日吸引近5000人次入園，比去年第一天還要多，為花蓮暑期觀光注入一劑強心針。

花蓮縣府農業處推出的知卡宣夏日戲水活動有滑水道、漂漂池等多種戲水設施，深受親子歡迎，每年超過10萬人次入園。今年除原有的戲水設施，還新增互動泡沫機，園區內的種子圖書館及中央圓環等處，還有以「歡樂．戲水．鯨魚」為主題的光雕秀，活動期間周六日舉辦農村自然療癒體驗，邀請縣內農村職人教民眾進行食農及手作體驗，今年擴大為24場，每場限額20名。

活動今天登場，上午9時親水池開放前就有不少民眾帶著各式泳具湧入公園，等著下水；開幕活動上，縣府動植物防疫所同步舉辦犬貓認養活動，並提供200劑狂犬病疫苗免費施打。

農業處統計，雖受地震影響，今天活動首日仍吸引近5000人次入場，比去年第一天3500人還多，也有不少外地遊客。活動還有一個多月，期望吸引更多遊客，尤其是來自外縣市的民眾，帶動觀光。

農業處長陳淑雯說，今年活動一直到8月26日，戲水池開放時間為每天上午9時至下午5時，每周二休園，開放日的中午12時至下午1時30分戲水區休息時間。為維持水池衛生安全，入池必須穿戴泳裝及泳帽，未滿12歲孩童入池需要家長陪同。