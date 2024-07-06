2024宜蘭國際童玩藝術節開幕 首日1萬8千人入園近年最高
宜蘭縣暑期旗艦活動「2024國際童玩藝術節」今天在冬山河親水公園開幕，為期44天到8月18日，邀請18國家、23民俗團隊演出；今天截至下午4時，園區內湧入1萬8376人次，已超過去年的1萬7891人次，與前年1萬2988人次，觀光業盼望拉抬暑期旅遊人潮。
宜蘭縣文化局指出，今年童玩節融入5G、AI科技元素，水域活動方面新增「飛碟水上木馬」，首創沉浸式體驗的「宇宙登陸車」；陸域部分，包含「魔方樂園」導入AI運動科技玩法，也和知名IP名偵探柯南合作，遊客用手機進入4個不同關卡解謎，可以獲得虛擬徽章和紀念品；空域部分則有178公尺長的高空滑降。
今天開幕儀式，下午3時半縣長林姿妙等人入園，和五結鄉利幼兒園、羅東里長森巴鼓隊等一起踩街進場；開幕典禮由虎劇團、綻動、Living Life、新象創作劇團等4個世界冠軍級的團隊合作演出，接著由法國「Cie Tac O Tac彈跳高蹺劇團」帶來高蹺特技演出。
林姿妙感謝各國團隊、宜蘭各界人士幫助，邀請全世界遊客一起探索童玩多重宇宙；立法委員陳俊宇說，403地震後宜蘭觀光受到影響，他一直爭取中央將宜蘭納入光觀復甦計畫，昨天再次拜會交通部長李孟諺，已初步協商，近期在自由行、團體旅遊補助會有新的進展。
童玩節每年能吸引超過40萬人次，今年童玩護照預購就售出3萬8800分，遠超去年，業界也盼望有效帶動暑期商機。宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，從住房率觀察，目前童玩節帶來的人潮多還是一日遊的旅客，沒有反映到住房率，預估暑假後期才會有較顯著的成長。
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