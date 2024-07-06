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清涼一夏 宜蘭童玩節冬山河親水公園登場

中央社／ 宜蘭縣6日電

2024宜蘭國際童玩藝術節今天起至8月18日在冬山河親水公園登場。園區除有多項新型水域遊戲設施，還有飛越冬山河的高空滑降，更邀18個國家表演團隊演出，呈現多國文化藝術。

以「遊戲、展覽、演出、交流」為4大訴求的童玩節是宜蘭縣重大觀光旗艦活動，今年邁入第29年、第23屆，今天起至8月18日在冬山河親水公園舉行，今年活動融合「5G．AI」主概念，打造「童玩的多重宇宙」。

宜蘭縣政府表示，遊戲方面，最受歡迎的水域設施今天規劃嶄新的「飛碟水上木馬」，過去都會推出的水舞台也更名為「太空中繼站」，成園區水域最閃耀的地標，不僅有可升降的飛碟座艙，還有刺激的飆速水晶滑道與彩虹水滑道，帶給民眾多元的奇幻震撼。

往年廣受歡迎的高空滑索設施，今年改以飛越178公尺寬的冬山河面，再讓遊客搭船返回園區，驚奇冒險指數再升級。更有離地12公尺高的360度「星際擺盪」高空迴轉盪鞦韆。

此外，在「魔方樂園」區，特別將宜蘭文化與在地特色活動，導入科技虛擬實境中，還有沉浸式體驗裝置與運動科技。遊客的身形與動作，透過互動科技的偵測，可即時在前方螢幕上轉換為動態像素圖形，成為絢爛繽紛的線條光點。

展覽方面，園區的「童玩時光機」讓遊客穿越到過去時代，一進入展場宛如置身柑仔店內，架上陳列往昔各種玩具槍、撲滿、公仔、益智遊戲等，另有工藝師教導製作古早童玩，認識老童玩的智慧。

宜蘭

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