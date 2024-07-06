基隆舊公車處打造音樂城 250人小型LIVE HOUSE音樂演出

繼基隆要塞司令部後，基隆市政府再將沙灣園區內的舊公車處等場域整建後委外經營，昨起由必應創造公司進駐，引進藝文展演、文創展覽及音樂表演活力，成為基隆在地的文化娛樂和藝術體驗場域。3樓為可容納250人的小型LIVE HOUSE，未來周末將舉辦各類型音樂演出。

必應創造原本專門負責演唱會製作，曾為台北及高雄流行音樂中心、桃園市藝文設施管理中心提供技術與場館維運等服務。

必應創造董事長兼執行長周佑洋表示，3層樓共占地約300坪，打造為「B'IN LIVE SPACE–KEELUNG」。

1樓規畫為開放期間限定主題商店；2樓提供「多功能」展演空間，包括繪畫、攝影、收藏等靜態展覽及舉辦各類論壇、專業講座；3樓則結合改造成可容納250人的小型LIVE HOUSE，未來周末將舉辦各類型音樂演出。

文化觀光局長江亭玫說，期許必應創造以其豐富的營運經驗，將沙灣園區打造成融合音樂、文創的多功能園區，讓基隆成為音樂城市。市府推動古蹟活化和文化創意產業，歡迎遊客來體驗不一樣的基隆。

沙灣歷史文化園區包括基隆要塞司令官邸、校官眷舍及舊公車處等建築。其中要塞司令官邸及要塞司令部校官眷舍皆於2006年指定為市定古蹟，並於2020年修復完成。