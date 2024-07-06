台東熱氣球開幕 愛心菜販陳樹菊開心當追球族

2024台灣國際熱氣球嘉年華今天台東鹿野高台登場，開幕式萬球齊飛宣布長達45天活動開始。吸引逾5000人追球，就連久未露臉的愛心菜販陳樹菊阿嬤也到場看球。縣長饒慶鈴說，來看熱球，還能吃到限定「紅烏龍茶葉蛋」。

饒慶鈴說，台灣國際熱氣球嘉年華活動舉辦時間為45天，48顆球輪番上陣，更加碼光雕音樂會為12場次，搭配500台無人機和高空煙火秀表演，同時國際知名時尚品牌COACH斥資千萬經費打造包包球也首次亮相。

今年邁向第14個年頭的台東熱氣球活動，是國內暑假重頭戲，至今累計吸引超過千萬人次拜訪，已是國際知名熱氣球活動之一。今天開幕式由饒慶鈴及來賓共同主持，全國各地超過5000民眾，前來朝聖，連江縣副縣長陳冠人也率團隊遠到共襄盛舉。

現場引人矚目的是愛心菜販陳樹菊阿嬤也來看球，阿嬤開心說：「她已經搭過很多次熱氣球，今天天氣很好，她來看球」。另對於自己健康問題，阿嬤說：「自己都在家養身，身體已經健康很多，大家不用擔心」。

清晨4點多，台灣造型球代表有台北熊、媽祖球、Hello Kitty球、福利熊球、歐熊球及愛心球等，緩緩在鹿野高台大草皮加溫立球，許多遊客到場一睹熱氣球萬球齊飛的壯闊美景。新竹許姓遊客興奮說「熬夜來台東，看到熱氣球太值得了」。台北鄭姓遊客說「數十顆球齊飛，很壯觀」。