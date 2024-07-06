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花蓮聯外道路遭落石阻斷 爭取農產運費補助至年底

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
考量農產及民生物資運送需求，台8線中橫公路天祥至太魯閣口，這個月放寬為每天4時段放行。圖／太魯閣工務段提供
考量農產及民生物資運送需求，台8線中橫公路天祥至太魯閣口，這個月放寬為每天4時段放行。圖／太魯閣工務段提供

403地震後花蓮聯外的中橫、蘇花公路多次因落石阻斷。考量農產運輸需求，因災修採分階段管制的中橫東段，天祥至太魯閣口本月增為每日放行4次，花蓮縣政府向中央爭取農產品運費補助至年底，希望不受蘇花中斷限制，讓農民更有彈性選擇運輸路線。

中橫公路東段大禹嶺至太魯閣口4月8日搶通，因震後邊坡穩定性較低、近來常有午後雷陣雨，落石頻率仍高，考量工程及用路人安全，目前採時段性施工管制。

7月中橫東段交管措施為大禹嶺至天祥（110.1公里至167.7公里），管制區間為114.6公里處合歡派出所至天祥，不分平假日，每日上午7時至下午4時30分，視需要機動管制，其餘時段不管制，下午4時30分至晚間6時30分只出不進，晚間6時30分至隔天上午7時夜間封閉管制。

天祥至184.5公里處太魯閣口路段，不分平假日，每日放寬為上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時，及下午4時30分至5時30分放行。下午5時30分至晚間6時30分只出不進，晚間6時30分到隔天上午7時夜間封閉。閣口至長春隧道路段維持東、向西分流措施。

蘇花公路這個月初因崇德段坍方，通車時間一再異動，吉安鄉農會共同運銷車輛本月2日原車折返，並請農友領回繳交的蔬菜。為減輕農友運輸成本，花蓮縣政府啟動農產品運費補助。

農業處長陳淑雯說，道路搶修期間，蔬果共同運銷及農民團體必須繞南迴公路到北部市場，增加運費可向花蓮縣政府申請補助，也正向農業部爭取補助到年底，不只是交通中斷才啟動，讓農民團體等供銷能彈性選擇運輸路線，穩定供給。

中橫公路 花蓮 農民

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