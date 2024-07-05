國旅無聊？來試試台東「金牌農村」 農業部掛保證好玩

農業部舉辦第三屆金牌農村競賽成績出爐，代表台東縣的池上鄉萬安社區與台東市富岡社區，從全國974個參賽單位脫穎而出，分獲金牌和優等獎。今天縣府前往貼紅榜，縣長饒慶鈴說，要將全縣165個社區特色連結，打造165種轉角特色熱情玩味。

饒慶鈴表示，歷經1年多的地方初賽及全國複賽等重重關卡，萬安和富岡兩個社區從全國974個參賽單位一路過關斬將，憑藉著優異農村社區特色，獲得評審青睞肯定，實屬不易，這是全縣的光榮；未來將建構全縣165個社區的特色連結，讓台東處處都好玩。

今天縣府農業處長江慧卿代表饒慶鈴前往萬安和富岡社區貼紅榜祝賀，這是台東縣連續3屆都奪的獎牌殊榮，充分展現縣內農村社區豐富的產業、多元生態及在地生活，非常受民眾喜愛，符合縣府推動的慢經濟模式。