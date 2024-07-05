國旅無聊？來試試台東「金牌農村」 農業部掛保證好玩

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聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
農業部舉辦第三屆金牌農村競賽成績出爐，代表台東縣的池上鄉萬安社區與台東市富岡社區，從全國974個參賽單位脫穎而出，分獲金牌和優等獎。本報資料照片
農業部舉辦第三屆金牌農村競賽成績出爐，代表台東縣的池上鄉萬安社區與台東市富岡社區，從全國974個參賽單位脫穎而出，分獲金牌和優等獎。本報資料照片

農業部舉辦第三屆金牌農村競賽成績出爐，代表台東縣的池上鄉萬安社區與台東市富岡社區，從全國974個參賽單位脫穎而出，分獲金牌和優等獎。今天縣府前往貼紅榜，縣長饒慶鈴說，要將全縣165個社區特色連結，打造165種轉角特色熱情玩味。

饒慶鈴表示，歷經1年多的地方初賽及全國複賽等重重關卡，萬安和富岡兩個社區從全國974個參賽單位一路過關斬將，憑藉著優異農村社區特色，獲得評審青睞肯定，實屬不易，這是全縣的光榮；未來將建構全縣165個社區的特色連結，讓台東處處都好玩。

今天縣府農業處長江慧卿代表饒慶鈴前往萬安和富岡社區貼紅榜祝賀，這是台東縣連續3屆都奪的獎牌殊榮，充分展現縣內農村社區豐富的產業、多元生態及在地生活，非常受民眾喜愛，符合縣府推動的慢經濟模式。

獲得金牌的萬安社區是結合在地優質稻米的特色，創造與自然生態共存的有機價值，推動友環境善栽種、生態旅遊、田園景觀等，展現台東農村美好與魅力。富岡社區則在青年返鄉帶動下，利用社區優勢條件，創造許多特色文創手作，包括廢棄物再利用及阿美族構樹皮DIY等深獲評委青睞。

縣府農業處長江慧卿（左三）代表縣長饒慶鈴前往萬安和富岡社區貼紅榜祝賀。圖／台東縣政府提供
縣府農業處長江慧卿（左三）代表縣長饒慶鈴前往萬安和富岡社區貼紅榜祝賀。圖／台東縣政府提供

台東 金牌 饒慶鈴

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